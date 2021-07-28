Elmasbahçeler hizmet binası hızla yükseliyor Osmangazi’de yatırımlar hız kesmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elmasbahçeler hizmet binası hızla yükseliyor Osmangazi’de yatırımlar hız kesmiyor

İHA

Elmasbahçeler hizmet binası hızla yükseliyor Osmangazi’de yatırımlar hız kesmiyor

Osmangazi Belediyesi tarafından geçen ay temeli atılan, içerisinde sağlık ocağı, muhtarlık ve dersliklerin bulunacağı Elmasbahçeler hizmet binası inşaatında çalışmalar devam ediyor.
Osmangazi’nin 136 mahallesinde vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, yatırımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bursa’nın en eski mahallelerinden olan Elmasbahçeler Mahallesi’nde, geçen ay temeli atılan Elmasbahçeler hizmet binası hızlı bir şekilde yükseliyor. Toplam bin 400 metrekarelik bir alanda inşa edilen hizmet binasının birinci kat betonarme imâlatları tamamlanırken, ikinci kat demir ve betonarme imalatları ise devam ediyor. Her mahalleye bir meydan ve hizmet binası kazandırmak için başlattıkları çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Elmasbahçeler hizmet binasının en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
Son bir buçuk yıldır dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen, Osmangazi’de yatırım ve hizmetlerin aksamadan, kesintisiz şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Pandemi süreci zaman zaman bizim için fırsat oldu. Özellikle zamanla bozulan ancak, yoğun trafik nedeniyle çalışmanın zor olduğu pek çok cadde ve sokağımızı bu dönemde yeniledik. Çok şükür her mahallemizde bir hizmetimiz var. Mahalle sakinlerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Elmasbahçeler Mahallemiz’de yapımına başladığımız hizmet binamızın inşaatı da hızla devam ediyor. Bin 400 metrekarelik alanda inşa edeceğimiz hizmet binası, 350 metrekare taban alanına sahip. Bünyesinde muhtarlık, sağlık ocağı ve dersliklerin bulunacağı hizmet binasını önümüzdeki yılın ortalarına doğru bitirip hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım sahadan yönetiliyor Başkan Yılmaz mahalle ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Yıldırım sahadan yönetiliyor Başkan Yılmaz mahalle ...
Gençlik kampı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Gençlik kampı kapılarını açtı
Mudanya’da eşit eğitim ağı projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Mudanya’da eşit eğitim ağı projesi tamamlandı
Ziraat Fakültesi’nde hasat zamanı
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi’nde hasat zamanı
Lojistikte Cross Docking formülü
YEREL HABERLER Lojistikte Cross Docking formülü
Samsunspor maçı sonrası Bursaspor’da hazırlıklar devam etti
YEREL HABERLER Samsunspor maçı sonrası Bursaspor’da hazırlıklar ...
Motosikletteki ayağından yaralı kadın, polis otosuyla evine bırakıldı
YEREL HABERLER Motosikletteki ayağından yaralı kadın, polis otosuyla ...
Polisten alkışlanacak hareket; yaralı kadın polis otosuyla evine bırakıldı
YEREL HABERLER Polisten alkışlanacak hareket; yaralı kadın polis ...
Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le görüştü
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, TFF Başkanı ...
Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi “Bir şehirde Türkiye’nin tüm güzellikleri” mest etti İşte Türkiye’de trend topic olan Bursa filmi
YEREL HABERLER Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi “Bir şehirde ...
Pandemide can dostlar unutulmadı
YEREL HABERLER Pandemide can dostlar unutulmadı
Bursa'da derede balık ölümleri
YEREL HABERLER Bursa'da derede balık ölümleri
BTSO, Bursa sanayiini yeşil dönüşüme hazırlayacak
YEREL HABERLER BTSO, Bursa sanayiini yeşil dönüşüme hazırlayacak
2 bin yıllık "hoşçakalın" mesajı Yol kenarında bulunan 2 bin yıllık kitabenin sırrı çözüldü
YEREL HABERLER 2 bin yıllık "hoşçakalın" mesajı Yol kenarında ...
Meyveciler sandığa gitti
YEREL HABERLER Meyveciler sandığa gitti
Bursa'da korona matinesi Yüzlerce kadının maskesiz ve mesafesiz görüntüsü dehşete düşürdü
YEREL HABERLER Bursa'da korona matinesi Yüzlerce kadının maskesiz ve ...
Sağlıklı gelecek için sağlıklı şehirler
YEREL HABERLER Sağlıklı gelecek için sağlıklı şehirler
Şengül: “BUTTİM’i marka hâline getireceğiz”
YEREL HABERLER Şengül: “BUTTİM’i marka hâline getireceğiz”
Bursa'da balık ölümleri Şehrin merkezindeki derede yüzlerce balık kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Bursa'da balık ölümleri Şehrin merkezindeki derede ...
Yüksek hızlı tren Karacabey’in gelişimine büyük katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Yüksek hızlı tren Karacabey’in gelişimine büyük katkı ...
Osmangazi’de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi’de su kesintisi
(Özel) İnanılmaz olay...Dondurmacıda minik bebeğini unuttu, yarım saat sonra aramaya geldi Bursa’da tarihi çarşıdaki dondurmacının önünde arabasıyla unutulan bir yaşındaki bebek, esnafı ve vatandaşları harekete geçirdi Dondurmacının önünde unuttuğu bebeğini yarım saat sonra almaya gelen kadına diğer kadınlar da tepki gösterdi
YEREL HABERLER (Özel) İnanılmaz olay...Dondurmacıda minik bebeğini ...
Koyunhisar Zaferi’nin 719. yıldönümüne müthiş kutlama
YEREL HABERLER Koyunhisar Zaferi’nin 719. yıldönümüne müthiş kutlama
Kayıp çobanın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp çobanın cesedi bulundu