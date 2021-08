Yıldırım’da sağlıklı nesiller yetişiyor

Yıldırım Belediyesi’nin ilçedeki çocuklara yönelik sağlık taramaları ve eğitim çalışmaları devam ediyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi’nde görevli diş hekimi ve hemşireler, ilçenin her noktasında sağlık taraması ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Ekipler, Teleferik Camii Kur'an Kursu öğrencilerine doğru nefes alıp verme, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi.

Sağlık taramalarını ilçenin her noktasında yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ülkemizin yarınlarına ışık olacak evlatlarımızın gelişimi bizler için çok önemli. Çocuklarımızın bedenen ve zihnen gelişmeleri erken yaşta edindikleri bilgilerle mümkündür. Bunun için Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi’nde görevli arkadaşlarımız mahalle mahalle gezerek evlatlarımıza eğitim veriyor. Ben bütün evlatlarımıza ulaşan görevli arkadaşlarımıza ve onları ciddiyetle dinleyen çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

İstihdamdan eğitime, sosyal destekten sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda insana dokunan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehirlerin ana unsuru insandır. Hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız her iş, ürettiğimiz her proje ve hizmet ile insanlara dokunmaya, hayatları kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her işin başı sağlık. Yıldırım Belediyesi olarak, sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalar ile vatandaşlarımızı bilgilendirmeye, hastalıklar ortaya çıkmadan önlemeye gayret ediyoruz. Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi’nde görevli arkadaşlarımız, mahallerimize önleyici sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. 69 mahallemizde sağlık alanındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.