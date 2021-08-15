Teksas, Bursaspor’a 101 bin 967 TL’lik destekte bulundu

Bursaspor taraftar grubu Teksas, ‘Ayağa Kalk Bursa’ kampanyasına 101 bin 967 TL’lik destekte bulundu.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, maddi anlamda zor günler geçiren kulüplerine ciddi anlamda destekte bulundu. ‘Ayağa Kalk Bursa’ kampanyasına 101 bin 967 TL ile katıldıklarını açıklayan yeşilbeyaz sevdalıları, sosyal medya hesaplarından da şu açıklamayı yaptı:



“Kafana takma, Teksas yanında! Kulübümüzün düzenlemiş olduğu ‘Ayağa kalk Bursa!’ kampanyasına, Teksas olarak 101.967 TL değerinde hatıra forması alarak destek olduk. Şimdi sıra takımımızda ve camiamızda; Yumruğu sıkın, ayağa kalkın!”

Bunun üzerine Bursaspor Kulübü de şöyle bir açıklama yayımladı:



“Her şartta yanımızda olan ve ‘Ayağa Kalk Bursa' hareketine 101.967 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan Teksas’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”

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