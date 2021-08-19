Erzurumspor-Bursaspor maçını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor’un, TFF 1. Lig’in 2. haftasında 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Bursaspor’un deplasmanda karşı karşıya geleceği Erzurumspor maçını hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç’in yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Dördüncü hakem ise Sinan Özcan olacak. Kutluhan Bilgiç yönetimde 5 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken, 7 mücadeleye çıkan Erzurumspor ise 3 galibiyet, 4 de mağlubiyet elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.