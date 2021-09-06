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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tiyatro okulu yeni döneme perdelerini açtı

İHA

Tiyatro okulu yeni döneme perdelerini açtı

Osmangazi Belediyesi’nin çocuk ve gençlere yönelik hayata geçirdiği Tiyatro Okulu, yeni döneme perdelerini açtı.
Gerçekleştirdiği kurslar ile tiyatro dünyasına yeni yetenekler kazandıran Osmangazi Belediyesi, bu yıl 100 kursiyerle yeni sezona ‘merhaba’ dedi. Soğanlı Kültür Merkezi’nde buluşan tiyatro tutkunları, eğitimler hakkında bilgilendirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrencilere tiyatroyu sevdirecek dersler verileceğini belirtti. Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu’ndan 17 ile 25 yaş arası gençlerin drama kursundan ise 6 ve 13 yaş arası çocukların faydalanacağını belirten Başkan Dündar, “Öğrencilerimiz kış dönemi boyunca sahne bilgisi, rol, mimik ve beden dili gibi tiyatronun temel unsurlarını öğrenecek. Böylece pandemi sebebiyle bir süredir evlerinde vakit geçiren kursiyerlerimiz sosyalleşme imkânı bulacak. Sahne tozu yutmak isteyen çocuk ve gençlerimizi kursumuza davet ediyorum” dedi.

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