BKMKİTAP’tan cezaevi kütüphanelerine 5 bin kitap

Ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaşması için sürdürdüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla birçok proje yürüten BKMKİTAP, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için 5 bin adet kitap bağışında bulunacak.

Mayıs ayında Bursa’da Adalet Bakanlığı öncülüğünde cezaevi kütüphaneleri için başlatılan kitap bağışı kampanyasına 5 bin adet kitapla destek veren BKMKİTAP, projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya devam edeceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün BKMKİTAP ziyareti sırasında konuşulan konulardan biri olan ceza infaz kurumu kütüphaneleri için desteklerine devam edeceklerini aktaran BKMKİTAP Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, “Bakanımızın ziyareti bizleri çok onurlandırdı. BKMKİTAP olarak biz okuma kültürünün yaygınlaşmasını bir vazife olarak görüyoruz. Bu, 16 metrekare kitabeviyken de böyleydi, Avrupa’nın en büyük kitabevi olduğumuz şu ânda da böyle. Geçen mayıs ayında Adalet Bakanlığımızın başlattığı kampanyaya 5 bin adet kitapla destek vermiştik. Bakanımızın ziyareti sırasında gündeme getirdiğimiz projeye istinâden 5 bin kitap bağışında daha bulunuyoruz. Okumak insana ufuk açar, umut verir, hayâl ve hayat kurdurur. Dolayısıyla bir kitapla her şey mümkün olur. Biz sloganımızı, (Bir kitapla mümkün!) diyerek, ülkemizin her köşesine taşımakta kararlıyız. Bunu başarmak için eş zamanlı pek çok projeyi yönetiyoruz” dedi.

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