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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

İHA

Bursa’da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

Bursa’da tırın otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza, şehir içi trafiğini durma noktasına getirdi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif D. idaresindeki 16 H 4025 plakalı tır, 16 NIA 66 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisindeki sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa’nın en işlek caddesi olan Sanayi Caddesinde trafik durma noktasına geldi. Tır ile otomobilin çekici marifetiyle çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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