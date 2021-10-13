Bursa'da tarihi gölgeleyen 5 katlı bina böyle yıkıldı Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile başlattığı Ulucami ve Tarihi Hanlar'ın dönüşüm programı kapsamında, tarihi yapıları gölgeleyen binalar bir bir yıkılıyor Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı bina birkaç saniye içinde yerle bir edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ulucami ve 600 yıllık tarihi hanlar ve çarşılar bölgesini gün yüzüne çıkaracak dönüşüm projesi kapsamında, tarihi yapıların önüne sonradan inşa edilen binalar birer birer yıkılıyor. Atatürk Caddesi üzerinde 5 katlı bina birkaç dakika içinde yerle bir edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sadece kamulaştırma için 200 milyon liradan fazla ödeme yaptı. Cumhurbaşkanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı çıkartılan tarihi yapılar ve Ulucami'yi gölgeleyen binalar için yıkım kararı verilmişti.

Bugün geniş güvenlik tedbirleri arasında tarihi çarşıların önündeki 5 katlı bir apartman yerle bir edildi. Atatürk Caddesi trafiğe kapatılırken, vatandaşlar ve esnaf yıkım anını büyük bir heyecanla izlediler

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.