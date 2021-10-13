Fabrikadaki patlamada ölen üretim operatörü iş güvenliği uzmanı ile tartışmış



Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'daki kimya fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 çocuk babası Özkan Deniz (43), son yolculuğuna uğurlandı. Deniz'in arkadaşı Hüseyin Solger, "Sohbetlerimiz sırasında fabrikanın iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri almadığını söylüyordu. Hatta bir arızayı sürekli tamir ettiğini ve bu sebepten iş güvenliği uzmanıyla 'Neden yaptırmıyorsunuz' diyerek tartıştığını söylemişti" dedi.

Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde dün saat 12.30 sıralarında deri ve tekstil yan ürünlerine kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada, üretim operatörü Özkan Deniz hayatını kaybetti, fabrika çalışanları Neslihan Özlem, Ali Bora Onat ve Kevser Keskin ile yan fabrikadaki 3 kişi yaralandı. Patlama sırasında sızan gazdan ise 24 kişi etkilendi. Deniz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ASIL SEBEP NEDİR, BİLMİYORUZ'

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Özkan Deniz için bugün Mutlular Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye yakınları ile akrabaları katıldı. Deniz'in arkadaşı Hüseyin Solger, şunları söyledi:

"Sohbetlerimiz sırasında fabrikanın iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri almadığını söylüyordu. Hatta bir arızayı sürekli tamir ettiğini ve bu sebepten iş güvenliği uzmanıyla 'Neden yaptırmıyorsunuz' diyerek tartıştığını söylemişti. Hatta bu sebepten işten ayrılmayı bile düşünmüştü. Ailesinin şikayetçi olup olmayacağını bilmiyorum ama ortada bir ölüm var. Eğer bir usulsüzlük bir ihmal varsa gereken yapılacaktır. Bilgi almak için fabrikaya gittik, iş yeri sahibi ile avukat gaz patlaması olduğunu söyledi. Fakat asıl sebebi nedir? Bilmiyoruz. Ben de 17 senedir kimya sektöründe çalışıyorum. Gerekli tedbirler alınmış mıydı, makinelerin kontrolleri yapılmış mıydı? Bunları araştırıp ailesine gereken desteği vereceğiz."

Deniz'in cenazesi namazın ardından Hürriyet Mezarlığı'na defnedildi. Bu arada 6 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2021-10-13 15:52:30



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