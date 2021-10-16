Kültür harmanı Gürsu’ya kültür merkezi

Kültür kenti Gürsu’yu oluşturmak amacıyla, Gürsu Belediyesi’nce hayata geçirilen Gürsu Kültür Merkezi’nin inşaatı hızla ilerliyor.

“Çağdaş kent kimliğiyle hızla büyümekte olan Gürsumuz’un en önemli ihtiyaçlarından biri olan kültür merkezi ihtiyacını da gidermiş oluyoruz “ diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuz’un gelişimi için sağlık, spor ve eğitim alanında yaptığımız hizmetlerden sonra kültür alanında da en önemli yatırımlarımızdan birini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz için, Gürsumuz’un tarihinde kültür harmanı olarak alışılagelmiş Zafer Meydanı’mızda hayata geçirdiğimiz Kültür Merkezimiz, günümüzün kültür harmanı olarak hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Zafer Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde, 2696 metrekare inşaat alanında, 570 metrekare taban alanı üzerinde, 4 katlı olarak oluşturulmakta olan Gürsu Kültür Merkezi bünyesinde; 4 dükkan, 4 ofis, okuma salonu, 345 kişilik konferans salonu, kafeterya yer alacak. Gürsu Kültür Merkezi, gerek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak olması gerek ilçenin merkezine modern bir bina olarak ışık yayacak olmasıyla Gürsu’nun en önemli yatırımlarından biri olarak hizmet verecek.

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