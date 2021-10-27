Otomobil 2 araca çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada, otomobillerden biri kontrolden çıkarak park halindeki kamyonete çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Sevgi Özsever (39) yönetimindeki 16 F 4000 plakalı otomobil, 12. sokağa dönüş yaptığı sırada karşıdan gelen sürücü Yavuz Gökçe (30) yönetimindeki 26 AEU 195 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hakimiyeti kaybolan Yavuz Gökçe yönetimindeki otomobil karşı şeride geçerken, Sevgi Özsever yönetimindeki otomobil ise 12. sokak üzerinde park halinde olan 16 KOG 90 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonucu araç içinde sıkışarak yaralanan sürücü Sevgi Özsever, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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