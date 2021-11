Bursa’da 250 bin çocuk sahaya iniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Etkinliği bu yıl da yaklaşık 250 bin öğrenciyi sporla buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirdiği Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri, bu yıl da 250 bine yakın öğrenciyi sporla buluşturacak. Merkez ve 17 ilçede Büyükşehir Belediyesi’ne ait spor tesisleri ve okulların spor salonlarında gerçekleştirilecek etkinlikler, spor tırı sayesinde kırsal mahallelere kadar taşınacak. Geçtiğimiz yıl pandemi yüzünden gerçekleştirilemeyen etkinliklerin startı Merinos Park’ta düzenlenen şölen havasındaki açılış töreniyle verildi. Basketten voleybola, macera parkurundan masa tenisine kadar farklı branşlara bölünen Merinos Park, yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığı törende adeta bayram yerine döndü.

Büyükşehir Okul Sporları Etkinliklerinin açılış törenine eşofmanlarıyla gelip, çocuklarla birlikte spor yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen şenlikte bu yıl 250 bin öğrenciyi sporla buluşturacaklarını söyledi. Sağlıklı bir nesil için her çocuğun en az bir spor dalıyla ilgilenmesini istediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Teknoloji ve iletişim çağındayız. Bilgisayarlar hayatımızın önemli bir parçası ama bu teknolojinin bu kadar artmasına paralel olarak maalesef artık hareket etmiyoruz. Evden dışarı fazla çıkmıyoruz. Pandemi süreci de bunu tetikledi. Maske mesafe kurallarına dikkat ederek bu yıl spor etkinliklerimizi başlatıyoruz. Hemen hemen her kırsal mahallemizde, köyümüzde spor tırları gezecek. Yine belediyemizin farklı tesisleri dolu dolu kullanacak. Amaç burada şampiyon olmak değil. Bana göre hepiniz şampiyonsunuz. Amaç hareketsiz geçirdiğimiz günleri hareketli hale getirebilmek. Projeye katkı veren Milli Eğitim Müdürlüğümüze, tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eşi olmayan bir çalışma

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de eşine rastlanmayacak bir çalışmayı hayata geçirdiğini ifade eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de öğrencilerin sporla meşgul olmasının, sağlıklarının yerinde olmaları açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol mensupları çocuklarla birlikte basketbol sahasına geçerek, Karizma Şov’un basketbol gösterisini izledi. Gösterinin bir bölümüne eşlik eden Başkan Aktaş, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz ile birlikte Karizma Şov basket takımına karşı tek pota maç yaptı.

