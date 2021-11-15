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Can dosta sıcak yuva

İHA

Can dosta sıcak yuva

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her gün hasta ve yaralı onlarca sokak hayvanı sağlığına kavuştururken, ayrıca can dostları da sahiplendiriyor.
Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak hayvanlarının sağlığı ve yeni yuvalar bulabilmesi için örnek çalışmalara imza atıyor. Can dostların bakım ve tedavileri için son derece modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan merkez, her gün yüzlerce patiye şifa dağıtırken, sahipsiz hayvanların sıcak yuvalara kavuşmasını da sağlıyor.
Barınak ekipleri tarafından sokakta bulunan cocker spaniel cinsi köpek, Serdar Kılınç isimli hayvan sever vatandaş tarafından sahiplenildi. Barınakta yeni can dostu ile buluşan vatandaş, sevimli köpeğin bakımını üstlendi. Kılınç, insanların pet shoplardan hayvanlar satın aldıklarını ancak bir müddet sonra bakımlarının zor gelmesi üzerine sokağa bıraktıklarını ifade ederek, barınaklardan hayvan sahiplenilmesinin önemine vurgu yaptı.

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