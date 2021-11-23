Eğitim ve Kalkınma Vakfı internet sitesi hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim ve Kalkınma Vakfı internet sitesi hizmete girdi

İHA

Eğitim ve Kalkınma Vakfı internet sitesi hizmete girdi

İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı’nın internet sitesi kamuoyuna tanıtıldı.
İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı internet sitesinin tanıtım toplantısı, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı yönetimi ve mütevelli heyet üyeleri iştirâk etti. Web sitesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Akıl Fikir Reklam Ajansı yetkilisi Kerim Bayraktar, “7’den 77’ye herkesin internete ulaşımı artık çok daha kola. Kullanıcı dostu arayüzü ile hem masaüstü hem mobil telefonlar için basit ve kullanışlı, her kesimin rahatlıkla kullanabileceği bir web sitesi hazırladık. Kullanıcılar siteyi ziyaret ettiklerinde vakıf ile ilgili bilgileri edinebilir, etkinliklerden haberdar olabilir, burs başvurularında bulunabilir, nakdi ve gayrimenkul bağışları yapabilirler. Aynı zamanda kolay ulaşılabilir iletişim sekmeleri ile anında VAKFI arayabilir ya da bir WhatsApp görüşmesi yapabilirler. İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı kurumsal web sitesine ister bilgisayardan, ister telefonunuzdan www.inegolvakif.org.tr adresiyle ulaşabilirsiniz” dedi.
İTSO ve İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı olarak ülkemize ve bütün insanlığa daha yararlı genç nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, eğitimlerine destek vermek ve bu doğrultuda eğitimle ilgili konularda kamu yararına faaliyetlerde bulunmak maksadıyla yola çıkmış bulunuyoruz. Nitelikli iş gücü oluşturmak ve kalkınmayı sağlamak temelinde İnegöl’ün tüm dinamiklerini de işin içine katarak İnegöl’ün eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda bilim, sanat, kültür ve diğer tüm konularda kaliteli bireyler yetiştirilebilmesi noktasında gerek kurulumlarda bulunmak gerekse eğitimin içerisinde bulunan kurumların desteklenmesi hususunda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Vakfımızın daha iyi hizmet verebilmesi, destek vermek isteyen hayırsever ve işadamlarımız ile destek almak isteyen öğrencilerimizin daha rahat bir şekilde bizlere ulaşabilmeleri noktasında İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfımızın web sitesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın hem bilgisayarlarından hem de mobilden kolayca ulaşıp işlem görebilecekleri sitemizde güvenle işlemlerini gerçekleştirebilir, gerektiğinde Vakfımızın WhatsApp hattından veya sabit numarasından iletişime geçerek sorularına ya da taleplerine cevap bulabilirler. Vakfımız işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacak olan sitemizin hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı www.inegolvakif.org.tr adresli sitemizi incelemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi’de ulaşım yatırımları hız kesmiyor Tuna ve Çekirge mahallelerinde caddeler yenileniyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de ulaşım yatırımları hız kesmiyor Tuna ve ...
Gençlik Festivali’nde Osmangazi rüzgârı “Tam Bana Göre Festival”de Osmangazi standına büyük ilgi
YEREL HABERLER Gençlik Festivali’nde Osmangazi rüzgârı “Tam Bana ...
Görevi başında şehit olan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Görevi başında şehit olan itfaiye eri son yolculuğuna ...
Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı
YEREL HABERLER Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı
Bursa Uludağ Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi binasına kavuşacak
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi ...
Şehit itfaiyeciye son görev
YEREL HABERLER Şehit itfaiyeciye son görev
Evini sanat galerisine çevirdi
YEREL HABERLER Evini sanat galerisine çevirdi
Kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı
Bursaspor taktik antrenman çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor taktik antrenman çalıştı
Kısıtlamalarda satın aldıkları can dostlarını usanınca sokağa atıyorlar Yıldırım’ın sessiz sâkinleri güvende Yıldırım Belediyesi, 10 ayda 7 bin 159 sokak hayvanını sağlığına kavuştururken, 652 can dostunu da sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu
YEREL HABERLER Kısıtlamalarda satın aldıkları can dostlarını ...
Atıklar sanat eserine dönüşüyor Yıldırımlı kadınlar atık malzemeleri süs eşyasına çeviriyor
YEREL HABERLER Atıklar sanat eserine dönüşüyor Yıldırımlı kadınlar ...
Bursa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı
Otomobiliyle şehit mezarına çıktı, aracını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Otomobiliyle şehit mezarına çıktı, aracını bırakıp ...
Üniversitenin gönüllüleri kampüsteki atıkları topladı
YEREL HABERLER Üniversitenin gönüllüleri kampüsteki atıkları topladı
Şehit öğretmenler Bursa’da anıldı
YEREL HABERLER Şehit öğretmenler Bursa’da anıldı
Kargo aracıyla gelip rögar kapağını çaldılar
YEREL HABERLER Kargo aracıyla gelip rögar kapağını çaldılar
Yenişehir’e liseli başkan
YEREL HABERLER Yenişehir’e liseli başkan
Bursa'da yeşil atıklar gübre oluyor
YEREL HABERLER Bursa'da yeşil atıklar gübre oluyor
Başkan Özkan’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan Öğretmenler Günü mesajı
Tekstil fabrikasındaki o patlama için istenen cezalar belli oldu Bir kişinin öldüğü fabrika patlamasında, tutuklu İşletme Müdürü ile İş Güvenlik Müdürü hakkında 6'şar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasındaki o patlama için istenen cezalar ...
(Özel) Bursa'da kartpostallık görüntüler Karacabey ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen ve döküldüğü noktada longoz ormanı da dahil dalyan ve lagün gölleriyle eşsiz bir doğa alanı olan Kocaçay fotoğrafçıların uğrak noktası olmaya aday
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da kartpostallık görüntüler Karacabey ...
Haşerelere karşı mücadele Osmangazi’de haşerelere geçit yok
YEREL HABERLER Haşerelere karşı mücadele Osmangazi’de haşerelere ...
Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Mudanya polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Okul çevreleri mercek altında
YEREL HABERLER Okul çevreleri mercek altında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.