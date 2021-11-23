Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi Nene Hatun Caddesi Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıt Caddesi Zaman Sokak Aras Sokak ve Yalı Sokak arasında kalan bölge ile Barış Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi Nene Hatun Caddesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Nil Sokak Selvi Sokak Gazi Osman Paşa Caddesi Ali Rıza Bey Caddesi ve Pamuk Sokak arasında kalan bölgede 25.11.2021 tarihinde 10:00 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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