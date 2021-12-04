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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör kulüpler Bursa Büyükşehir’le güçleniyor

İHA

Amatör kulüpler Bursa Büyükşehir’le güçleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla yapımını üstlendiği Namık Kemal Spor Kulübü hizmet binası, düzenlenen coşkulu törenle hizmete açıldı.
Bursa’da sporun tabana yayılması ve gençlerin en az bir spor branşıyla uğraşması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine de desteklerini sürdürüyor. Bursa’da spor tesislerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, temeli 2019 yılında atılan Namık Kemal Spor Kulübü hizmet binasını da düzenlenen törenle hizmete aldı. Pandemi dolayısıyla açılışı bir sene sarkan hizmet binası, kulübe daha nitelikli faaliyetler yapma imkanı sunacak. 320 metrekare oturum alanına sahip bina, iki kattan oluşurken toplam kullanım alanı 640 metrekare. Binada, kulüp yönetim odası, lokal, soyunma odaları ve duş birimleri, spor salonu ve çok amaçlı salon yer alıyor.
Şölen havasında açılış
Açılış töreni öncesinde Namık Kemal Halk Dansları Topluluğu ve Kosova Obilic Halk Dansları Topluluğu ekiplerinin gösterileriyle coşku doruğa çıktı. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iki sene önce tamamlanan binayı pandemi sebebiyle yeni hizmete alabildiklerini söyledi. İdari binanın ardından kulübe halı saha yapılacağının da müjdesini veren Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın Balkanlar’dan Kafkaslar ve Anadolu’nun değişik bölgelerinden gelen insanların ahenk içerisinde yaşadığı özel bir şehir olduğunu belirtti. Özelikle Balkan coğrafyasından gelen çok önemli isimlerin Bursa’da izi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Gelenek ve görenekler bir taraftan burada yaşatılıyor, diğer taraftan Ay Yıldızlı bayrak altında yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu şehre ve ülkeye değer katmaya çalışıyoruz. Önceki dönem Belediye Başkanımız Recep Altepe döneminde kamulaştırılması yapılan yerle alakalı kulübümüzün istek ve talepleri oldu. Güzel mekanı kulübümüze kazandırmak da bize nasip oldu. Bu binaları sadece spor için değil, dostların buluşabilmesi için de yapıyoruz. Amacına ulaşacağına inanıyorum. Mekanın, geleceğimiz olan evlatlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa’nın dört bir tarafının başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyeler tarafından spor tesisleri ve kent meydanlarıyla donatıldığını dile getirdi. Amatör sporlardaki başarıların ileriye taşınması için spor kulüplerine Büyükşehir Belediyesi’nin önemli destekleri olduğunu söyleyen Kılıç, hizmet binasının Namık Kemal Spor Kulübü’ne ve Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.
Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, kendisinin Bulgaristan’dan gelen bir babanın ve Kosova’dan gelen bir annenin kızı olduğunu hatırlattı. Namık Kemal Mahallesi’nin Bursa’nın Balkanlara uzanan bir kapısı olduğunu anlatan Gözgeç, spora ve gençlere büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporun sadece sağlıklı yaşamayı değil, birlikte yaşamayı, çocuklara mücadeleyi ve paylaşmayı öğreten önemli bir araç olduğunu söyledi. Tesisleri şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Yılmaz, desteklerin devam etmesini istediklerini söyledi.
Namık Kemal Spor Kulübü Başkanı Sedat Yedikardeş, hizmet binasının yapımında emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Recep Altepe’ye teşekkür etti.
Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Necmettin Geniş, yaklaşık yarım asırdır Bursa amatör futboluna ve mahalle gençliğine hizmet eden Namık Kemal Spor Kulübü’ne hizmet binasını kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve protokol tarafından kurdele kesimiyle tesis hizmete açıldı. Namık Kemal Spor Kulübü Başkanı Yedikardeş, desteklerinden dolayı Başkan Aktaş ve protokol üyelerine plaket takdim etti. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra hizmet binasını gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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