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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ TTO'da ödül gururu

İHA

ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ TTO'da ödül gururu

Teknolojinin üssü konumundaki ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Bilim, Özel, Teşvik ve Hizmet Ödül Töreni’nde ödüle layık görüldü.
Bursa Uludağ Üniversitesi, akademisyenlerini ve idari personelini özverili projeler ve yenilikçi çalışmalar kapsamında ödüllendirdi. Bilim, Özel, Teşvik ve Hizmet Ödül Töreni’nde ‘hizmet’ kategorisinde ise ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ TTO, ödüle layık görüldü. Ödül almak için sahneye çıkan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üniversiteleri, toplumun ve şehrin ortak aklı olarak gördüğünü vurguladı. Bu aklı kullanmanın kent için çok kıymetli olduğunun altını çizen Başkan İbrahim Burkay, “Bilgi temelli fikirleri ürüne çevirebilmek, toplumun zenginleşmesindeki en temel dinamiklerden biridir. Ödülünü almış olduğumuz ve BTSO ile Üniversitemizin belki de en stratejik ortaklıklarından biri ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, bu bilgiye dayalı fikirlerin ürüne dönüşmesinin en önemli merkezlerinden biridir. Gerçekten çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Üniversitemizle birlikte geçmişten bugüne çok güzel ilişkiler içerisindeyiz. İnşallah bu birlikteliği arttırarak devam edeceğiz” diye konuştu.
Yönetim olarak personelin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi hedefiyle bir ödül töreni düzenlemeye karar verdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da 2020 yılının baz alındığını ve bundan sonraki senelerde de aynı şekilde ödül törenlerinin düzenleneceğini kaydederek “Asıl amacımız, aidiyet duygusunun güçlendirilmesidir. Kendini bu kuruma ait hisseden personelin daha azimli çalışacağına inanıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi, hepimizin ortak sevinci ve gurur abidesidir. Bu kurumu birlikte çalışarak hak ettiği noktaya çıkaracağız. Bunu el ele, gönül gönüle ve beraberlik içerisinde yapacağız” dedi.
ULUTEK Teknopark’ın üniversitesanayi iş birliğinde kilit rol üstlenerek, ülke çapında adından söz ettirdiğini söyleyen ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ise, “Bu ödülde, bölgemizde bulunan 160’ı aşkın firmamızın emeği bulunuyor. Ülkemizdeki başarılı ve etkin teknoparklar arasında, 26’ncı sıradan 14'üncülüğe yükselme başarısını gösterdik. Bursa’da eğitimin her alanında güçlü adımlar atan ve 46 yıllık geçmişi olan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin organize ettiği ödül töreninin bizi ve ödül alan herkesi teşvik ederek, takdire değer başarıları katlayacağına inanıyorum” diye konuştu.
Verilen ödüllerin daha ileri seviyelerde çalışmalara vesile olacağını kaydeden Bursa Uludağ TTO Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Eren de, “Bursa Uludağ TTO’da, buluşları pazara en iyi şekilde ulaştırabilecek kalitede güç birliklerini oluşturuyoruz. Bu ödülü, geleceğin teknolojileri alanında büyük başarılara imza atan girişimcilerimize de armağan etmek istiyoruz. Genç girişimcileri sektöre kazandırarak, uluslararası başarılara imza atacak kalitede köprüler kurmayı sürdürecek ve tutkulu girişimcilerimize çizdiğimiz yol haritasını her zamankinden daha güçlü hâle getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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