Gazi Anadolu Lisesinden kök hücre bağışı kampanyası

Bursa'da Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi tarafından 'kök hücre bağışı kampanyası' başlatıldı.

Kök hücre bağışıyla ilgili bilgisine başvurulan okul müdürü Dr. İrfan Bülbül, “Okulumuz Kızılay ve Yeşilay Kulübü Danışman Öğretmeni Aynur AŞIR rehberliğinde, okulumuz öğrencileriyle başlattığımız Kök Hücre Bağış Kampanyasına velilerimiz büyük ilgi gösterdi. Projeye başlarken öncelikle Güney Marmara Kızılay Kök Hücre Bağış sorumlusu Ramazan Çiçek ile iletişime geçilerek, konu hakkında farkındalığı arttırmaya yönelik gerekli planlamalar yapıldı. Bu doğrultuda Kök hücre bağışı ile ilgili çevre okul müdürleri, mahalle muhtarlıkları veli ve öğretmenlerimize bilgilendirmeler yapıldı. Çevre okullarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle kampanyaya büyük bir katılım sağlandı. Bağış bekleyen nice hastalara umut kapısı açmanın gururunu yaşadık. Kampanyamıza desteklerinden dolayı Bursa Eski Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'na, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz Hacı Ongun ve Yücel İzci'ye, başta öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm velilerimize teşekkür ediyoruz. Gazi Anadolu Lisesi olarak hayata dokunan projelere devam edeceğiz“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.