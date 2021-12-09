Fotoğraf Maratonu eserleri görücüye çıktı

İnegöl Belediyesi’nin BUFSAD ve İFSAD iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlediği İnegöl Fotoğraf Maratonunda 3 ayrı kategoride dereceye giren 94 eser görücüye çıktı.

1114 Kasım tarihlerinde 4 gün süren bir fotoğraf maratonu düzenledi. Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği (BUFSAD) ile İnegöl Fotoğraf Sanatı Derneği (İFSAD) iş birliğiyle yapılan İnegöl 1. Fotoğraf Maratonuna 175 kişi iştirâk etti. Yüzlerce eserin sunulduğu yarışmada uzman jürinin değerlendirmesi neticesinde 3 ayrı kategoride derece alan fotoğraflar geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Dereceye giren ve sergilemeye hak kazanan fotoğraflar, bugün Uzun Sokak’ta düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

İnegöl’de Turizm, İnegöl’de Sosyal Yaşam, İnegöl’de Endüstri başlıkları altında ilk 3’e giren ve mansiyon ödülü alan fotoğraflar, sergilemeye hak kazanan fotoğraflar ile mobil kategoride derece elde eden fotoğrafların yer aldığı 94 eserin sunulduğu sergi Uzun Sokakta törenle açıldı. İnegöl’ü profesyonel fotoğrafçıların gözünden anlatan serginin açılışına fotoğraf sanatçıları ve protokol mensupları katıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Geçtiğimiz günlerde şehrimizde Fotoğraf Maratonu düzenlemiştik. 18 farklı şehirden 175 fotoğraf sanatçımızı bu yarışma kapsamında şehrimizde ağırlamıştık. Burada BUFSAD ve İFSAD iş birliği ile bu organizasyonu yapmıştık. Amacımız öncelikli olarak şehrimizi tanımak, bu güzelliklerin farkına varmaktı. Şehrimizin bir sanayi gücü var bunu biliyoruz ve geliştirmek için çalışıyoruz. Tarım gücümüz var ve beraberinde turizm gücümüzün de fotoğraf sanatıyla daha güzel bir noktaya gelebileceğini biz ümit ediyoruz. Ben bu şehre bir fotoğraf karesine bakarak geldim diyen insanları bizzat duydum. Bundan ötürü de çok mutlu olduğumuz ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla fotoğrafın böyle bir gücü var ve bizlerin de böyle bir imkanı var. Şehrimizle ilgili 3 kategoride bir yarışma düzenledik. Fotoğraf sanatçılarımız kendi kadrajlarından İnegöl’ün turizm değerleri, tarihi mirasımız, sosyal yaşam ve üretim gücü gibi konularda çalışmalar yaptılar. Çok güzel eserler çıktı ortaya. Ben katılan ve katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzellikleri sadece biz bilmeyelim, herkesle buluşturalım istedik. Bundan sonra da yine bunu geliştirerek daha güzellerini yapma çabamız devam edecek inşallah” dedi.

Konuşma sonrası dereceye giren fotoğraf sanatçılarına hediyeleri takdim edilirken, ardından sergi gezilerek incelendi.

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