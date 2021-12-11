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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer'de Gülten Akın Sempozyumu başladı

İHA

Nilüfer'de Gülten Akın Sempozyumu başladı

Nilüfer Belediyesi’nin 2021 yılını adadığı şair Gülten Akın adına düzenlediği etkinlikler “Şiirden Bir Ülke Bahçesi: Gülten Akın Sempozyumu” ile sona eriyor. Değerli isimleri buluşturan sempozyumun açılış konuşmasını, ünlü şair ve yazar Murathan Mungan yaptı. Sempozyum kapsamında ’Kuş Uçsa Gölge Kalır’’ isimli sergi de izlenime açıldı.
Nilüfer Belediyesi’nin çeşitli edebiyat buluşmalarıyla kent kültürüne renk katan geleneksel etkinliklerinden biri olan Yılın Yazarı etkinlikleri bu yıl da geniş katılımlı bir sempozyumla sona eriyor. İki gün sürecek olan “Şiirden Bir Ülke Bahçesi: Gülten Akın Sempozyumu”, Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde başladı. 2021 yılı boyunca okuma atölyeleri, yazar buluşmaları gibi çok sayıda etkinliklerde toplumun farklı kesimlerini şair Gülten Akın eserleriyle buluşturan geleneksel organizasyon, kapanışında da edebiyat ve akademi dünyasının değerli isimlerini bir araya getirdi.
Sempozyumun açılışına, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gülten Akın’ın ailesi adına kızı Onur Cankoçak, şair ve yazar Murathan Mungan, dilbilimciyazar Necmiye Alpay, şair Haydar Ergülen ile çok sayıda sanatçı ve edebiyatsever katıldı.
Açılışta, 2021 Yılın Yazarı Gülten Akın Sempozyumu hakkında katılımcılara bilgi veren Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, “Bu iki gün boyunca şiirden bir ülke bahçesini konuşacağız siz sevgili konuklarımızla. ‘Biz mutlu olmaya değil, güçlü, dirençli olmaya çalıştık’ diyen Gülten Akın’ı konuşacağız. Sesimiz, sözümüz birbirine karışacak. Hep yeni kalan şiirini daha iyi anlamaya çalışacağız. Muhalif bir rüzgârın esintisini duyacağız” diye konuştu.
Sempozyuma Gülten Akın’ın ailesi adına katılan kızı Onur Cankoçak, Nilüfer Belediyesi’ne bir yıl boyunca Gülten Akın etkinlikleri düzenleyerek herkesle buluşturdukları için teşekkür etti. Gülten Akın’ın Gazeteci Metin Göktepe’nin annesine seslenen şiirinden bir alıntıyla söze başlayan Cankoçak, “Anneler olmasa kim kimi severdi diyor. Şaşırtıyor bu soru, çünkü anneliği, sevgiyi, olmak ya da olmamak kadar büyük, geniş bir yerden soruyor. Anneler nerde başlayıp nerde bittiği belli olmayan kişiler. Benim annem 5 çocuğunu, bir yandan yazarken doğurdu, büyüttü. Ben çocukken annemin yazması, benim için okunaksız bir tarafının olması demekti. Annemin okunaksızlığını erken yaşta öylece sadakatle kabul ettim. Zamanla benim için bir armağan gibi oldu annemin şiirleri” diyerek bir şairin kızı olma duygusunu dile getirdi.
Susam: “Gülten Akın Türkiye’dir”
Açılışta söz alan isimlerden biri de Yılın Yazarı Gülten Akın Proje Danışmanı Asuman Susam oldu. Gülten Akın’ı, “Şiiri üzerine çok düşünülüp yazılan şairlerden biri ve okudukça büyüyen şair” olarak tanımlayan Susam, “Gülten Akın, kuşaktan kuşağa sesi dolaşan, çok sevilen ve okunan bir şairdir. Bilginin, bilgeliğin, dildeki kendiliğinden akışın sahicilikle, hakikatlilikle okurla buluşması, bunun temel nedenidir. Yaşamı ve şiir yolculuğu ile Gülten Akın, Türkiye’dir demek bir aşırılık olmayacaktır” diye konuştu.
Nilüfer Belediyesi’nin Yılın Yazarı Gülten Akın etkinlikleri ile kültür ve edebiyat alanında önemli ve değerli bir iş yaptığını söyleyen Susam, “Yılın Yazarı etkinlikleri sadece Bursa’nın değil, ülkenin kültür ilgililerinin de dikkatini çeken bir örnek olay olma yolunda” diyerek bu edebiyat buluşmalarıyla kültürel belleğe katkıları için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti.
10 bini aşkın Gülten Akın kitabı okurla buluştu
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de kent kültürüne katkı sağlayan, toplumun farklı kesimlerini kitapla, edebiyatla buluşturan Yılın Yazarı etkinliklerine ayrı bir önem verdiklerinin altını çizdi. Bu yıl sekizincisi düzenlenen yılın yazarı etkinliklerinde bugüne kadar toplam 573 etkinlik yaparak, 100 bini aşkın kişiye ulaştıklarını ve yaklaşık 72 bin adet kitap dağıttıklarını söyleyen Başkan Erdem, “2021 yılında da bir kısmı çevrimiçi olmak üzere, 48 etkinlik organize ederek, yüzlerce katılımcı ile Gülten Akın odağında biraraya geldik. Yıl boyunca 10 bini aşkın Gülten Akın kitabını okurlara dağıttık” dedi.
Başkan Erdem sözlerini “Gülten Akın’ı, şair ve yazar kimliğinin yanı sıra bir avukat ve öğretmen olarak mücadeleci kimliğiyle de anmak istiyorum. Onun yaşadığı her çevreye, eşitliközgürlük gibi en temel insan hakları zemininde verdiği katkının da altını çizmek istiyorum” diyerek tamamladı.
Açılış konuşması Murathan Mungan’dan
Sempozyumun açılış konuşmasını ünlü şair ve yazar Murathan Mungan yaptı. Mungan konuşmasına “Edebiyat dünyasına yeni kapılar açan, Anadolu’da bir ocak gibi ışıyan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederim, gerçekten takdir edilesi bir durum” diyerek başladı ve Gülten Akın şiirlerinde dikkatini çeken yönlere vurgu yaptı. Gülten Akın’ın yazın hayatına değinen Mungan, “Gülten Akın zaman içinde adını büyük şaire çıkartmış ilk kadındır. Gülten Akın, kadın olarak, şair olarak dünyaya dokunmak istemiştir. Akın’ın ilk kitabındaki temel olgulardan biri, ellere verdiği önem” dedi.
Akın’ın dokunmaya, tutmaya, kavramaya gösterdiği özel öneme dikkat çekerek, büyük şairin şiirlerindeki temalara değinen Mungan; “Gülten Akın’ın tüm şiirlerinin zemininde toprağın varlığı hissedilir. Ayakları toprağa basan, ayakta sağlam durmak için toprağı arayan bir şiirdir onunki. İncelik onun dizelerinde göze çarpan başka bir olgudur. Onun şiirlerinde gecenin de ayrı bir önemi vardır. Bazı söyleşilerinde bazı şiirlerini gece yazdığını belirtmiştir. O, kadınları kara, erkekleri ise beyaz olarak yansıtmıştır bazı kitaplarında. Onun şiirinde bir anda görülmeyen ama iyi odaklanıp bakıldığında capcanlı ortaya çıkan resim ve sahneler vardır” dedi.
Gülten Akın’ın her zaman alçak gönüllü olduğunu ifade eden Murathan Mungan konuşmasını, “Yeryüzündeki macerasında koskoca bir dünya oluşturan Akın’ın, hayata, denize, suya, çiçeğe, kuşa, okurun hayatına dokunan ellerinden öperim” diyerek konuşmasını tamamladı.
Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun ilk oturumu, Necmiye Alpay başkanlığında “Şiirden Bir Ömre Bakmak” başlığıyla gerçekleşti. Oturumda Gülten Akın ile ilgili kitapları bulunan Zeynep Uzunbay ve şair Haydar Ergülen yer aldı. Zeynep Uzunbay, Gülten Akın ile tanışma serüveni ve hakkında yaptığı çalışmalara değindi. Akın’ın şiirlerinin çok kapsayıcı bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Haydar Ergülen de “Gülten Akın’ın değinmediği kapsamadığı alan yok şiirlerinde. Onun için olanaklar çok önemliydi ve bunu eserlerine yansıtmıştır. O dünyanın şiirini yazmış bir isim. O birçok kişiye bu farklı yönü ve tarzıyla örnek olmuştur" dedi.
Sempozyumun ilk günü tiyatro ve sinema oyuncusu Jülide Kural’ın şiir dinletisi ile sona erdi. Sempozyum için özel olarak hazırlanan "Bir Gün Birileri Öte Geçelerden Islık Çalar" adlı şiir dinletisinde Gülten Akın’ın şiirleri, tiyatro sanatçısı Jülide Kural ve solist Günselin Seda Çetinkaya’nın sesleri ile katılımcılarla buluştu.
Sempozyum kapsamında Gülten Akın’ı konu edinen özel bir sergi de izlenime açıldı. “Kuş Uçsa Gölge Kalır” isimli sergide Gülten Akın’dan ilhamla, farklı disiplinlerden sanatçıların çalışmaları sergileniyor. Ceylan Dizdar, Duygu Deniz Bilgin, Elçin Acun, Fulya Çetin, İpek Yücesoy, Leyla Emadi, Meliha Sözeri, Özlem Şimşek, Sena Tural ve Yasemin Kalaycı, heykel, resim, video, fotoğraf, entalasyon ve performans ile sergide yer alıyor. Sergi, 10 Ocak 2022 tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.

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