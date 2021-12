KCS Dış Ticaret yedek parça sektörünün yükselen değeri

Koçaslanlar Grup bünyesinde faaliyet gösteren KCS Dış Ticaret, her geçen gün büyümesi ve hizmet

ağını genişletmesiyle sektörde dikkat çekmeye devam ediyor.

2016 yılında yedek parça dağıtım şirketi olarak kurulan KCS Dış Ticaret, Koçaslanlar Holding bünyesindeki diğer grup şirketleri ve portföyündeki diğer müşterilerine yedek parça tedariği sağlıyor. Yedek parça sektörünün yükselen değeri olan firmanın Genel Müdürü Behçet Murat Turhan, hizmetlerini ve gelecek planlarını aktardı. Şirketlerinin her geçen gün hizmet ağını genişlettiğini ifade eden Turhan, “Kendi markamız olan PAKCS ile kalitesi yüksek ürünleri rekabetçi fiyatlarla hem iç hem dış pazarlara ulaştırmaktayız. Hedeflemiş olduğumuz Avrupa pazarında İtalya, İspanya, İrlanda, Hollanda gibi ülkelere ihracat yapmaktayız. Bunun dışında da Asya ve Afrika kıtasında da faaliyet göstermekteyiz. Hedefimiz, üretim kalitesi ve müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde tutarak portföyümüzü genişletmek” diye konuştu.

KCS Dış Ticaret’in yurt dışı yerleşik satış direktör ve temsilcileriyle giderek daha kuvvetli bir hale geldiğinin altını çizen Turhan, “Uzman personelimizle, sahip olduğumuz B2B sistemiyle, diğer bilişim ağları kanalıyla ve etkin dağıtım filomuzla müşterilerimizin her daim yanında bulunmayı görev edindik. Her yıl katlayarak üzerine koyuyor, yepyeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Kısa sürede yakaladığımız bu ivmeyi daha da kuvvetlendirerek sektörün lider firmalarından biri olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.