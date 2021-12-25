İnsansız hava aracı eğitimi GUHEM’de başlıyor

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), İHA1 (İnsansız Hava Aracı) Ticari Lisans eğitimine başlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk eğitim merkezi olarak hayata geçen GUHEM yepyeni bir eğitime başlıyor. Özel Soleilsky iş birliği ile GUHEM, teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte ön plana çıkan insansız hava araçlarını kullanmak isteyenlere yönelik 69 Ocak tarihleri arasında İHA1 Ticari Lisans eğitimi düzenleyecek. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar yurtiçi ve yurtdışında geçerliliği olan İHA1 Ticari Lisansına sahip olacaklar.

Yurtdışında da geçerli

Alanında uzman eğitmenlerle GUHEM’de yüz yüze gerçekleşecek olan İHA1 Ticari Lisans eğitiminde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM) müfredatı kapsamında 3 gün boyunca teorik dersler verilecek. Teorik derslerin ardından uygulamalı olarak İHA uçuş eğitimi gerçekleşecek. Eğitime tam katılım sağlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sınavında başarılı olan adaylar İHA1 Ticari Lisans Kartı, İHA1 Ticari Pilot Sertifikası, Telsiz Kullanım ve Muhabere Sertifikası, MEB Onaylı kurs bitirme belgesi almaya hak kazanacak. İHA1 Ticari Lisansı, SHGM ve MEB onaylı olup yurtdışında da geçerli olacak. Eğitime 15 yaş ve üzeri herkes katılım sağlayabilecek.

İHA1 Ticari Lisansı 025 kg arasındaki droneları kapsamaktadır. Kontenjanın sınırlı olduğu eğitim ile ilgili detaylı bilgiye www.guhem.org.tr sitesinden ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.