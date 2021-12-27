Avcılar yabanî hayvanlar için ormana yem bıraktı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, avcılar, yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için ormana yem bıraktı.

Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Avcılık Kulübü üyeleri, av tüfekleri yerine ellerine yiyecek alarak, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Merkez Avcılık Kulübü işbirliği ile dağlara çıktı. Avcılar, yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için 50 santim kar bulunan Çataldağ’daki ormanlık alana buğday, ekmek, mısır, ot ve tavuk eti bıraktı.

Tatkavaklı Avcılık Kulübü Zafer Efe, ağır kış şartları dolayısıyla yiyeceğe ulaşamayan yaban hayvanları için tabiattaki birçok noktaya aralıklarla yem bıraktıklarını söyledi. Bu görevi yaparken sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaptıklarını ifade eden Zafer Efe, “Bu çalışmalarımıza esnaf arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız da destek veriyor. Yaban hayatına karşı gösterilen hassasiyetten ötürü herkese teşekkür ederim” dedi.

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