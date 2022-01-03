İznik Meslek Yüksekokulu’ndan kitap projesi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İznik Meslek Yüksekokulu, 2022 yılına “Kitap varsa ben de varım” projesi ile başladı. Yüksekokulda görev yapanyüksekokul sekreteri, bilgisayar işletmeni, büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlilerindenoluşan on üçpersonel projede yer aldı.

Yüksekokul Sekreteri İsmail Özgören’in sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında idari personel arasında “Proje Komisyonu” oluşturuldu. Komisyon, “Kültür, Sanat, Edebiyat, Tarih ve Kişisel Gelişim” konularında kitapların okunmasını kararlaştırdı.

Proje ile teknoloji ve sosyal medya bağımlılığını azaltmak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, üniversite öğrencilerinerol model olmak ve okumayı teşvik etmek hedefleniyor.

Yılın ilk günlerinde uygulamaya koyulan proje hakkında bilgi veren İznik MYO Müdür Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, “Boş zaman yoktur. Boşa harcanan zaman vardır. Bu sebeple, zamanın değerli olduğunu, kitap okuyarak farklı bakış açıları, hayal gücü, düşünen, sorgulayan, empati kuran, milli, manevi ve kültürel değerleri tanımaya yönelik özel bir proje hayata geçirdik. Tüm personelimiz projeye destek oldu ve bizzat içerisinde yer aldı. ‘Kitap varsa ben de varım’ projesi, 2022 yılının son gününe kadar uygulamada kalacak. Proje kapsamında personel her iş günü mesaisinden yirmi dakikasını kitap okumaya ayıracak ve okuduğu kitaplardan en az bir tanesini okulumuz kütüphanesine bağışlayacaktır” dedi.

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