Bursaspor 6 maçlık seriyi bozmak istiyor

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Bursaspor, son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi. Yeşilbeyazlı takım, bu hafta oynayacağı Eyüpspor müsabakasıyla birlikte kötü gidişata dur demek istiyor.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor’la karşılaşacak olan Bursaspor, kötü gidişe son vermek istiyor. Yeşilbeyazlı takım, son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, son 10 karşılaşmaya bakıldığında da yalnızca 1 galibiyet aldı, 24 puan kaybetti. Pazar akşamı deplasmanda Eyüpspor’la mücadele edecek Bursaspor, bu kötü seriyi sonlandırmanın peşinde.

Bursa temsilcisi, bir sonraki hafta ise Altınordu’yu konuk edecek.

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