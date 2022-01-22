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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAL-GÖÇ’te kongre tarihi belli oldu

İHA

BAL-GÖÇ’te kongre tarihi belli oldu

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nde (BALGÖÇ) kongre tarihi belli oldu. Derneğin Genel Başkanı seçime kadar Gökhan Sözüçetin olurken, 18. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihi de 13 Mart 2022 olarak belirlendi.
Derneğin yeni Genel Başkanı Gökhan Sözüçetin tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Son zamanlarda Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde (BALGÖÇ) ile ilgili bazı basınyayın organlarında yer alan haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yönetim Kurulunun çoğunluğunun tek amacı, çok adaylı olacağı anlaşılan Genel Kurula BALGÖÇ’ümüzü geniş katılımlı, şaibesiz, demokratik ve temiz bir şekilde, bütün adaylara eşitlik sağlanması amacıyla ve özellikle derneğimiz zarar görmeden götürebilmektir.
1985 yılında kurulan köklü, marka ve kamu yararına olan derneğimize, tarihinde görülmemiş bir şekilde Genel Kurul iradesine ipotek koyulmaya, derneğin geçmişten bugüne tüm üyelerinin hakkına darbe yapılmaya çalışılmıştır. Ne mutlu ki yönetimin çoğunluğu bu girişimin farkına varmış ve bunun aydınlatılması ile ilgili kararları almıştır. Derneğimizi Genel Kurula götürme iradesi ve Yönetim Kurulu çoğunluğu her zaman olmasına rağmen, yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyonun habersizce yapılan yeni üyelikleri inceleme talebine, derneğimizin tüm değerleri ve hassasiyetleri hiçe sayılarak, Eski Genel Başkan Veli Öztürk’ün de bulunduğu azınlık bir grup tarafından engel olunmaya çalışılmış, derneğimize temsilci (kayyum) atanması için mahkemeye başvurulmuştur.
Kayyum talebi reddedildi
Saygın ve etkin bir sivil toplum kurumu olan derneğimizin var olan iradesi fesata uğratılarak mahkeme koridorlarına düşürülmesi hepimizi derinden üzmüştür. Yüce Türk Yargısı derneğimizin sevk ve idaresi için hem irade hem yeterlilik olduğunu görerek dernek tüzel kişiliğine bizzat Dernek Eski Başkanı tarafından açılan bu davayı reddetmiştir. Bu kez artık iddiaların aksine Genel Kurula gidebileceğimizi düşünürken yine eski dernek başkanı üzücü bir şekilde istinaf yoluna başvurmuştur. Yönetim Kurulunun karar alması bizzat eski genel başkan tarafından engellenmiştir. Ancak Mahkemeden izin ile karar defteri alınarak ve Genel Kurul irademiz olduğunu engelin tarafımızdan değil azınlık Yönetim Kurulu ve Başkan tarafından çıkarıldığını göstererek bazı kararlar alınmış ve karar defterine işlenmiştir. Bu kararlar dedikoduya yer bırakmayacak şekilde toplantı ve karar yeter sayısına uygun davranılarak alınmıştır. Yönetim Kurulumuz yasaya ve tüzüğe uygun olarak Genel Başkan Veli Öztürk'ü derneğimizi uğrattığı zararlar ve düşürdüğü durumları dikkate alarak oybirliği ile görevden almıştır.
Kazanan BALGÖÇ Olsun
Bu aşamada basın tarafından da gündeme ismi sıkça getirilmiş olan bilgi ve tecrübelerinden sürekli olarak yararlandığımız Konfederasyonumuzun Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu Yönetim Kurulunu ve mevcut başkan adaylarını da arayarak Derneğin Genel Kurul için tarafsız bir komisyon kurması gerektiğini söylemiştir. Yönetim Kurulumuz komisyon kurulması sırasında, çok adaylı bir seçimde tüm adaylara eşit mesafede durabilecek, derneğin Genel Sekreteri olmam ve işleyişi içerisindeki deneyimime olan inanç ile Genel Başkanlık görevini üstlenmem konusunda büyük baskı kurmuşlardır. Bunun üzerine Genel Başkanlık görevini, iki aydan az kalan Genel Kurula kadar derneğimizin menfaatleri için kabul ettim. BALGÖÇ Genel Başkanlığı camiamız için önemlidir ve onur duyarak yapabileceğim bir görevdir.
Kurucu Genel Başkanımız Mümin Gençoğlu’nun torunu olarak tek amacım da; Balkan camiası için kutsal olan BALGÖÇ yönetimine talip olan adayların, eşit şartlarda, şeffaf, geniş katılımlı ve sağlıklı bir biçimde seçim yarışına katılması, projelerin ve insanların değerlendirilmesi, kazananın camiamız ve BALGÖÇ olması ve camiamızın yara almasına mümkün olduğunca engel olmaktır.
Öztürk’e ihraç talebi
Mevcut adaylara ve bu süreçte çıkacak tüm adaylara eşit davranacağıma, gerekli kolaylığı ve çalışma ortamını sağlayacağıma, üyelerimizin Genel Kurula katılması için gerekli hizmetin eksiksiz verileceğine söz veriyorum. Genel Kurul kararı alınmış olup, ilk toplantı 27 Şubat 2022 tarihinde çoğunluk sağlanamaz ise ikincisi de 13 Mart 2022 tarihinde yapılacaktır. Ayrıca özellikle son zamanlarda yasaya ve tüzüğümüze aykırı olarak yapmış olduğu eylemler ve camiamıza verdiği zararlar için geçmişteki Genel Başkanlarımızdan Veli Öztürk ihraç istemli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.
Genel Başkan olarak bu sürecin sıkıntılarının aşıldığını düşünerek camiamıza Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. BalGöç sadece ülkemizin değil uluslararası saygınlığı olan değerli bir dernektir. Bu tür küçük çatışmalar ve aksamalar gücünden ve değerinden bir şey kaybettirmeyecektir. Ben ve Yönetim Kurulumuz birer nefer olarak çalışmalarını sürdürecek ve camiamızın gücünü her durum ve şartta göstermeye devam edecektir.”

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