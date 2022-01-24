Karacabey Belediyesi’nden hummalı kar mesaisi

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Karacabey Belediyesi ekipleri seferber oldu.

724 sahada olan ekipler, vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için buzlama, kar küreme gibi tedbirleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri sürekli devriyede olurken, Belediye Başkanı Ali Özkan da merkez ve kırsaldaki denetimlerini yoğun kar altında da sürdürdü. Başkan Ali Özkan, cuma günü, beklenen kar yağışı öncesi Karacabey Belediyesi Yerleşkesinde iş makineleri ve personelle bir araya gelmiş ve o anları sosyal medyada “Bölgemizde beklenen kar yağışından dolayı oluşabilecek aksaklıkları en aza indirebilmek için ekip ve ekipmanlarımızla hazırız” mesajıyla paylaşmıştı.

Cumartesi ve pazar günleri de etkili olan kar yağışı ile birlikte bu hazırlıklar fayda etti ve ilçenin merkez ve kırsalında özellikle ulaşımda bir sıkıntı yaşanmadı. Park Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Sahipsiz Hayvan Barınağı Birimi, ilçedeki olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde oldu.

Belediye Başkanı Ali Özkan da iki gün boyunca, merkez ve kırsal mahallelerde kontrollerini neredeyse aralıksız sürdürdü. Hayvan Barınağı ekipleriyle sokak hayvanlarını besleyen Özkan, denetimler sırasında kar topu oynayan çocuklarla da bir araya gelmeyi ihmal etmedi ve onlara ikramlarda bulundu.

Başkan Özkan; Yarış, Güngörmez, Kulakpınar, Şahmelek gibi yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahallelerde de yol açma çalışmalarına katılırken, gittiği mahallelerde de muhtar ve vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Ekipler 7/24 teyakkuzda olacak

Özkan, birkaç gün daha sürecek kar yağışına karşı ekiplerin 724 teyakkuz halinde olduğunu belirterek, “Tüm birimlerimiz sahadalar. Zor durumda kalabilecek vatandaşlar için aşevimiz de teyakkuz halinde bekliyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ağaç devrilmesi vb. durumlarda da aksamalara neden olmamak için hazırda bekliyor. Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de diğer aksamalara karşı tamir ve düzenlemeler için tetikte. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de sahada ulaşım başta olmak üzere vatandaşların hayatlarında aksama yaşanmaması için seferber durumdalar. Umuyorum ki bu 34 günlük süreyi bu şekilde sorunsuz atlatacağız” dedi.

Özkan ayrıca "Kar yağışı etkisini artırarak devam etmekte, bu yüzden de müdahalede bulunduğumuz bölgeler 1 saate kadar tekrar aynı hale gelmektedir. Bu sebeple, çok acil durumlar dışında araçla çıkılmaması önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

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