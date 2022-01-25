BESAŞ ekmek fiyatları zamlandı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına zam yaptı. 400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ ekmeği 2 lira 75 kuruş oldu.

Zamlı tarife 26 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Bursalılara daha fazla hizmet edebilmek için temmuz ayında 5 milyon 288 bin 250 adet üretilen ekmek kapasitesini yüzde 41 artırarak, 7 milyon 434 bin 794’e çıkardıklarını söylemişti. BESAŞ halk ekmeğinin fiyatı zamdan sonra 2 lira 75 kuruş oldu.

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