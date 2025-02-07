Oğluna tokat attığını iddia ettiği müdür yardımcısını darbetti

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl’e bağlı Şibali Mahallesi’nde meydana geldi. Kamil M. (47), iddiaya göre oğlunun ensesine tokat atan okul müdür yardımcısı Vehbi D. (52) ile sokakta karşılaştı. Öfkelenen baba, müdür yardımcısını yumruklarla darbetti. O sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri, duruma müdahale edip, kavgayı ayırdı. Müdür yardımcısı Vehbi D., darp edilmesinin ardından şikayetçi oldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir baba, oğluna tokat attığını iddia ettiği okul müdür yardımcısını darbetti.

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