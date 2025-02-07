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        Oğluna tokat attığını iddia ettiği müdür yardımcısını darbetti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir baba, oğluna tokat attığını iddia ettiği okul müdür yardımcısını darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 20:17 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:20
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        Oğluna tokat attığını iddia ettiği müdür yardımcısını darbetti
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir baba, oğluna tokat attığını iddia ettiği okul müdür yardımcısını darbetti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl’e bağlı Şibali Mahallesi’nde meydana geldi. Kamil M. (47), iddiaya göre oğlunun ensesine tokat atan okul müdür yardımcısı Vehbi D. (52) ile sokakta karşılaştı. Öfkelenen baba, müdür yardımcısını yumruklarla darbetti. O sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri, duruma müdahale edip, kavgayı ayırdı. Müdür yardımcısı Vehbi D., darp edilmesinin ardından şikayetçi oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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