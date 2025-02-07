Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fevzipaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
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