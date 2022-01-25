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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göç şehri Bursa’nın yeni göçmen stratejisi

İHA

Göç şehri Bursa’nın yeni göçmen stratejisi

Tarih boyunca Balkanlar ve Kafkaslar'dan aldığı yoğun göçle şekillenen, Anadolu’nun farklı illerinden gelenlerle kozmopolit bir nüfus yapısına sahip olan Bursa, son yıllarda Ortadoğu’dan gelen göçmenlere karşı yeni bir strateji geliştiriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 300 bin Euro destekli programla, çeşitli sebeplerle Bursa’ya göç edenlerin şehre kolay intibak etmelerini sağlamak hedefleniyor.
Göç olgusu, kamu kurumlarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının yerelde verdikleri hizmetleri doğrudan etkilerken, özellikle son yıllarda Ortadoğu’dan yaşanan kontrollü ve düzensiz göçlerin neden olduğu sosyoekonomik sorunlar, başta Bursa olmak pek çok kentte gözlemleniyor. Bu durum, göçlerle şekillenen Bursa’da da etkisini hissettirirken; bugün itibariyle resmî rakamlara göre Bursa’da 183 bin 518 geçici koruma altında, 29 bin 256 uluslararası koruma altında ve 5 bin 39 yakalanan düzensiz göçmen olmak üzere toplamda 217 bin 813 uluslararası göçmen bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, etkin göç yönetimi ile göçün kente zenginlik ve çeşitlilik katan, refah artışına katkı sağlayabilecek bir etmen haline getirilmesi için 2 yıldır Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) üzerinde çalışıyor. Bu proje çatısı altında hazırlanan ‘Bursa Birlikte Yaşam Destek Programı’ projesi ile geçtiğimiz yıl İsveç Yerel Yönetimleri ve Bölge Birliği’nin (SKL) ve uluslararası projeler kuruluşu SKL International’dan 300 bin Euro hibe alan Büyükşehir Belediyesi, proje paydaşı olan kurumlarla Bursa’nın göç ana planını hazırladı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İŞKR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yıldırım, Osmangazi ve Orhangazi belediyeleri, Bursa Barosu, Bursa Kent Konseyi, İl Dernekleri Federasyonu ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla izlenecek yol haritası belirlendi, sürecin kurumsallaşması için işbirliği protokolü hazırlandı.
Uyum sürecine destek
Proje kapsamında Bursa’ya farklı ülkelerden çeşitli sebeplerle gelen yabancı kökenli ve diğer illerden gelen kişilerin şehre uyumunu güçlendirmek maksadıyla, öncelikle personele yönelik eğitimler verildi. Büyükşehir Belediyesi’nde doğrudan göçmenlerle çalışan ya da potansiyel olarak çalışabilecek personele ‘göç olgusu başta olmak üzere’ dezavantajlı gruplarla çalışma, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği, stratejik planlama ve projeler gibi 30 ayrı başlıkta kapasite geliştirme eğitimleri verildi. Eğitimlerini tamamlayan personele sertifikaları teslim edilirken, proje kapsamında alınan hibe desteği ile göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Yıldırım ve Osmangazi’deki iki BUSMEK merkezine 3 adet bilgisayar sınıfı kuruldu. 36 bilgisayar donanımı ve yazılımı ile Bursa Birlikte Yaşam Destek Programı oluşturuldu, uzman desteği, danışmanlık desteği ve 30 modül eğitim ve uzman eğitmen görevlendirilmesi gerçekleştirildi. 120 uluslararası göçmen mesleki ve kişisel gelişim kursuna başvuruda bulunurken, kursu 42'si kadın 64 kişi başarıyla tamamladı.
Bunun yanında 10 göçmen çocuk, İngilizce Dil eğitimi kursunu tamamlarken; 200’e yakın göçmen çocuk, kültürel ve sosyal etkinliklerden faydalandı.
Proje kapsamında hazırlanan, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulacak işbirliği protokolü ile kentlilik bilinci çatısı altında birlikte yaşam kültürünün desteklenmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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