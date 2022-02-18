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Başkan Ramazan Acar: "Eğitimciye şiddete 'dur' diyecek yasal düzenleme gelmeli"

İHA

Başkan Ramazan Acar: "Eğitimciye şiddete 'dur' diyecek yasal düzenleme gelmeli"

Bursa’da veli tarafından darp edilen öğretmeninin kamuoyunda yankıları devam ederken Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, olayın gerçekleştiği okula gerçekleştirdiği ziyarette, “Eğitimciye şiddete dur diyecek yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Eğitim çalışanına ve eğitimciye şiddet her geçen gün artarak devam ederken, eğitimciye şiddetin ‘Meslek Kanunu’ içinde yer almaması konusunda da yetkilileri bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz” dedi.
Eğitimcilere yönelik şiddet olayları her geçen gün artış gösterirken, Bursa’da bu olaylara yenisi eklendi. Nilüfer Kayapa Şehit Eyüp Gürsoy İlkokulOrtaokulu’nda görev yapan bir öğretmen, öğrenci velisi tarafından darp edildi. Olay sonrasında gözler bir kez daha ‘Meslek Kanunu’na çevrilirken, EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar konu ile ilgili EBS’nin çağrısını yineleyerek açıklamalarda bulundu. Başkan Acar açıklamasında şu cümlelere yer verdi;
"Hangi sebeple olursa olsun, kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, şiddetin, hele hele çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitimcilere yapılan şiddetin kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bu menfur ve meşum olaylar, görünürde kişilere indirgenecek suçlar olmakla birlikte, sorunun daha derinlerde, eğitim düzeninden hukuka, aileden müfredata kadar birbiriyle bağlantılı, çok boyutlu sebepleri bulunmaktadır. Yıllardır devam eden ve ölümle sonuçlanan saldırılar, yaralanmalar, darp görüntüleri durumun ne kadar vahim, tehlikenin ne kadar büyük ve ciddi olduğunu gözleri önüne sermektedir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Vakit geçirilmeden önleyici, ıslah edici, hukuki, adli, idari tedbirler, çare ve çözümler alınmalıdır.”
Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube’nin sürecin başından bu yana takipçisi olduğuna vurgu yapan Acar şöyle devam etti;
“Sendika olarak ilk andan itibaren süreci takip ederek öğretmenimizin yanında olduk. Yetkililerle görüştük, eğitimcilerin sorunları ve güvenliği ile ilgili hassasiyetlerimizi bir kez daha ilettik. Hukuki süreç başladı ve takipçisiyiz. Eğitim çalışanı arkadaşlarımıza desteğimiz sürecektir. Yeter artık, diyoruz. Bir an önce yasal düzenleme yapılarak eğitimcilerin güvenliği kalıcı olarak sağlanmalıdır. Eğitimciye yapılan bu saldırıyı ve bundan önceki saldırıları da kınıyoruz.”
Meslek Kanunu ile ilgili çağrısını yineleyen Acar, “Anayasal güvence altındaki eğitimöğrenim hakkının sunulmasında veli merkezli yaklaşımın yerine aile/okul ilişkisinde ebeveyn sorumluluklarını tanımlayan sınırlar ve yaptırımların getirilmesini istiyor ve bekliyoruz. Eğitim çalışanları hiç kimse karşısında ezdirilmemeli, hiçbir akademik/pedagojik/psikolojik ihtisası bulunmayan kişi ya da odakların her isteğine itaate zorlanan kölelere indirgenmemelidir. Eğitim çalışanına ve eğitimciye şiddet her geçen gün artarak devam ederken, eğitimciye şiddetin Meslek Kanunu içinde yer almaması konusunda da yetkilileri bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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