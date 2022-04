(Özel) Kadınlar köyden dünyaya bebek ihraç ediyor Engelli kız köyde bebek yapıp aile bütçesine katkıda bulunuyor

Bursa'da dağ köyünde yaşayan kadınlar yöresel bebeklerini kara tezgahta dokudukları ipliklerle yapıp dünyaya ihraç ediyor.

Keles ilçesinin Sorgun köyünde köyün kadınları 200 yıllık ninelerinden kalma tezgahlarda kumaş üretip yöresel bebekler yapıyor. Köylü kadınlar bebekleri bu kumaşlarla giydirip Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiyor.

Atalarının giydiği kıyafetlerin minyatürlerini üretip bebeklere giydiren köylü kadınlar, bu sayede Yörük kıyafetlerini yaşatıyorlar. Kadınlar, yöresel bebekleri 250 ila 500 lira arasında değişen fiyatlarla satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Köyde yaşlısı genci her kadın bu tezgahların başına geçip bebek kıyafeti imâl ediyor. Tek tek elde işlenerek yapılan yöresel 1 yöresel bebeğin yapımı 20 gün sürüyor. Köydeki kadınlar ayda 50 bebek üretimi yapıyor. Kadınların sanat eseri gibi süsledikleri bebekleri çok beğenilip büyük rağbet görüyor. Köyde işitme engelli Nurhayat Yılmaz'da bebek yapım işini öğrenek bebek yapmaya başladı. evinde bebek yaparak satan engelli kız aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Köyde bebek üretimi ve usta öğreticilik yapan Emine Çiçek, "Oyuncak bebeklere yöresel kıyafetlerimizi giydiriyoruz. Ben hem üretim yapıyorum hem de bu işi öğretiyorum. Bu kıyafetler bizim tarihimizden geliyor. Kültürümüz yaşatmaya çalışıyoruz. Kıyafetlerin bazı bölümlerini kara tezgahta dokuyoruz. Geri kalanlarını elde tek tek işliyoruz. Bir bebeğin yapımı 20 gün sürüyor. Her işçiliği elde tek tek yapılıyor. Çok zahmetli çok beğeniliyor. Her yerden talep geliyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine de gönderiyoruz. Bebeklerimizin boyutuna göre 250 ila 500 lira arasında değişiyor" dedi.

Yüzlerce yıllık kültürlerini yaşattıklarını belirten Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Köyümüzde kadınlarımız kültürümüzü yaşatıyor. Yöresel kıyafetler dikerek bunları bebeklere giydiriyorlar. Bebeklerimiz çok talep görüyor. Buradan Türkiye'nin farklı illerine ve dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

