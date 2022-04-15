Ramazanın bereketi Keles'i sardı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dağ ilçelerindeki iftar buluşmalarının son durağı olan Keles ilçesinde birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iftar buluşmalarını Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli’nin ardından Keles ilçesinde düzenlenen programla tamamladı. 1. Murat İlkokulu Bahçesi’nde kurulan iftar sofralarına, 2 bine yakın vatandaş katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İftar öncesinde vatandaşlarla buluşarak sohbet ederken, programa Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, siyasi parti, dernekler ve kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. İftar öncesinde çocuklar için meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterileri yapıldı. Kur’anKerim tilavetiyle devam eden programda, ezanın okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açarak hep birlikte dua etti.

“Bizi bir araya getiren AyYıldızlı bayrak”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, soğuk havaya rağmen iftar sofralarını dolduran vatandaşlara teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şehitler Haftası münasebetiyle vatan uğruna can veren şehitleri de yad eden Başkan Alinur Aktaş, “Çok şükür pandemi günden güne etkisini kaybediyor. İnşallah yakın zamanda tamamen kurtulacağız. Ülkemiz, etrafında oluşan birçok olumsuzluğa rağmen dimdik ayakta. Bunu içerideki birlik ve beraberliğimize borçluyuz. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz ama bizi bir araya getiren AyYıldızlı bayrağımızdır. Birlik ve beraberliğimize halel getirecek her türlü davranıştan kaçınalım” dedi.

Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, uzun bir aradan sonra yapılan iftar programından duyduğu mutluluğu dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de Büyükşehir Belediye’sinin ilçenin gelişimi için yaptığı hizmetlerden ötürü Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.