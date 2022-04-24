Yiğitler Mahallesi'nde yıkım çalışmalarına hız verildi

Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe taşımak için kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın Yiğitler Mahallesi'ndeki dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım çalışmalarına hız verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında olan Bursa'nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içinde yıpranan fiziksel ve sosyal çöküntü alanlarının iyileştirerek, depreme dayanıklı konutlarla Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yıkımlara devam ediyor. Toplam 6,19 hektar alanı kapsayan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinin bulunduğu 3 bölgeden oluşan kentsel dönüşüm projesinin birinci bölgesinde yapılacak 9 bin 425 metrekare alanlı birinci etapta vatandaş görüşmeleri tamamlandı. Alanda 22 adet yapı ve toplam 62 hak sahibi bulunurken, hak sahipleri ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanan vatandaşlara ait 9 adet binanın yıkımı tamamlandı. 13 adet binanın yıkım çalışmaları da devam ediyor. Proje alanı içindeki binası yıkılan taşınmaz sahiplerinin hepsi kira yardımlarından yararlanıyor.

Zemin artı 7 kat olarak, 4 bloktan oluşan toplam 104 daire ve 17 dükkanın yapılacağı 1. Etap'ın yapım ihalesi 27 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve inşaatın 540 günde tamamlanması planlanıyor. Birinci etapta ihale projesi çerçevesinde hak sahibi vatandaşlara toplam 65 daire ve 2 dükkan verilecek. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında 2. Etap proje alanı ile ilgili olarak kıymet takdir uzlaşma ve uygulama çalışmaları da devam ediyor.

Yarınların daha aydınlık, güvenli ve güzel olması için ‘Dönüşüm Büyükşehirle Başlar’ diyerek yola çıktıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreci, vatandaş odaklı bir anlayışla, kar amacı gütmeyen, karşılıklı güven ilişkisine dayalı bir model ile başlattık. Kentsel dönüşümü fırsata çevirmek artık vatandaşlarımızın elinde. Depreme karşı, başta hak sahipleri olmak üzere, aile fertleri, mahallede yaşayan akraba ve komşularının da yaşamlarını dikkate alarak sürecin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için vatandaşlarımızın olumlu geri dönüşlerini alabilmek bizim için çok değerli. Proje hem Yıldırım'a değer katacak, hem de bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek” diye konuştu.

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