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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de Kadir Gecesi ikramı

İHA

Nilüfer’de Kadir Gecesi ikramı

Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirmek isteyen Nilüferliler camilere akın ederken, Nilüfer Belediyesi de kandil simidi ikramı ederek vatandaşları yalnız bırakmadı.
İslam alemi için en değerli gecelerden biri olan Kadir Gecesi’nde Nilüferli vatandaşlar camileri doldurdu. Kuranı Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ gece olarak belirtilen kutsal gecede, Nilüfer Belediyesi de, vatandaşların yanındaydı. Nilüfer Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, Edebali, Demirci Köy, Altınşehir Yeni, 29 Ekim Hacı Ömer Raca ve Dumlupınar Cevizlik Ali Rıza İnak camilerinde yaklaşık 5 bin adet kandil simidi ikram etti. Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri ve muhtarlar, teravih sonrası Başkan Turgay Erdem adına vatandaşların Kadir Gecesi’ni kutlayarak, binlerce kişiye ikramlarda bundu.

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