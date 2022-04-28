Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı final maçını 3 Mayıs'ta Gran Canaria karşısında kazanan Morabanc Andorra ile oynayacak. Deplasmanda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

7Days EuroCup çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 8583 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 3 Mayıs'ta yarı final maçı için deplasmana gidecek olan Bursaspor'un maçı 21.00'de başlayacak. Bursaspor, yarı finalde Gran Canaria karşısında kazanan Morabanc Andorra ile eşleşti. Diğer eşleşmede ise Ratiopharm Ulm'u devre dışı bırakan Virtus Bologna ile Boulougne Metropolitans 92 karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Valencia kozlarını paylaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.