Üniversitede kalite çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ), Avacert firmasıyla gerçekleştirdiği protokol sayesinde gıda mühendisliği bölümü öğrencileri başta olmak üzere tüm öğrenci, akademik ve idari personele ücretsiz kalite yönetim sistemi ve gıda güvenliği eğitimleri verilecek.

Kalite kültürünün üniversite geneline yayılması amacıyla proje üretmeye devam eden BUÜ Rektörlüğü, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de bu alanda kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Avacert Anadolu Uluslararası Belgelendirme Denetim Teknik Kontrol Eğitim ve Test Hizmetleri Ltd. Şti. ile yapılan protokol çerçevesinde Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri başta olmak üzere isteyen tüm akademik ve idari personelin yani sıra öğrencilere yönelik ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi, HACCP ve Hijyen Kuralları Eğitimi verilecek. İki tam gün sürecek eğitimler Bursa Uludağ Üniversitesi’nden katılacak kursiyerlere ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. İşbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Genel Müdürü Hatice Ak tarafından imzalandı. Törende Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, BUÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur, firma yöneticileri ve akademisyenler hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversitenin hali hazırda 70 bin civarında öğrencisinin bulunduğuna işaret etti. Büyük ve kalabalık bir eğitim kurumu olduklarının altını çizen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Artık daha fazla nicel olarak büyümenin sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. İlk günden itibaren her zaman nitelik açısından üniversitemizin geliştirilmesi için uğraşıyoruz. Bu anlamda kalite çalışmalarına ağırlık veriyoruz ve bu çalışmaların üniversitenin her bir birime yayılması için uğraşıyoruz. Topyekün bir kalite faaliyeti yürütüyoruz. Bu elbette bir süreç istiyor ve süreklilik arz ediyor. Araştırma Üniversitesi haline geldik. Bu seviyeyi korumak için kalite kültürüne ihtiyacımız var. Bizlere bu konuda destek verecek olmalarından dolayı firma yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin artarak devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur, firma yöneticileri ile kalite yönetim sistemleri çalışmalarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Firmanın TÜRKAK’a kayıtlı bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Utku Çopur; “Eğitimlerde önceliği gıda mühendisliği bölümü öğrencilerine vereceğiz. Kontenjan boşluğu kalırsa diğer bölümlerden öğrenci de almayı planlıyoruz. Kendisini bu alanda geliştirmek ve uluslararası geçerliliği olan sertifika almayı hedefleyen herkesi bu eğitimlere katılmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu. BUÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun da karşılıksız eğitim desteği verdikleri için firma yöneticilerine teşekkür etti. Coşkun, Üniversite yönetimi olarak gerek öğrencilerin gerekse de akademik ve idari personelin kalite konusunda bilinçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.

Sosyal sorumluluk projesi

Genel Müdür Hatice Ak ise 2005 yılında kurulduklarını, ürün belgelendirme, sistem belgelendirme ve eğitim hizmetleri vermeye devam ettiklerini söyledi. Benzeri kuruluşların genel olarak İstanbul veya Ankara’da bulunduğuna işaret eden Hatice Ak; “Biz Bursa’da bu işleri yürütüyoruz. Dünya genelinde veya Türkiye’de de faaliyetlerimiz devam ediyor. Gıda ve tarım alanında ağırlıklı olarak hizmet veriyoruz. Biz bu protokolü bir sosyal sorumluluk hizmeti olarak görüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin firmaya hizmet verdik. Üniversitemize de böyle bir proje ile destek vermek istedik. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

