Bursa'da tepki çeken görüntü

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Bursa'da iki atı boyunlarından bağlayıp otomobille çeken kişiler tepki gördü.

İnsanlık kalmamış dedirten görüntüler, Bursa'da kayda geçti. İki atı otomobille götürmek isteyen kişiler pes dedirten görüntüler ortaya koydu. Atları boyunlarından bağlayan kişiler, otomobilin camlarından tuttukları iplerle kilometrelerce gitti. Tepkilere aldırmayan sürücü ve yanındaki kişi o şekilde yoluna devam etti. O sırada yoldan geçen başka bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

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