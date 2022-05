Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 10 ay sonrasına sıra veriyor

Bursa'da bir girişimci Hollanda'dan getirdiği koyunlar sayesinde kısa sürede büyük gelir elde etti.

Tekstil işinden iflas ettikten ettikten sonra koyun üretmeye başlayan Mustafa Aydın, 100 günde kesime uygun hale gelen, tek seferde üçüz yavrulama özelliği bulunan ve 8 ay süt sağımı yapılan Zwartbles koyununu Türkiye'ye getirdi. Damızlık olarak getirdiği bu koyunların üretimini yaparak yavrularını Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyor. Et ve süt bakımından oldukça verimli olan koyunlardan almak isteyen üreticiler yoğun talep gösteriyor. Mustafa Aydın'da üretimini yaptığı Zwartbles koyununun yavrularından almak isteyenleri sıraya yazıyor. Şu anda kuzu almak isteyenlere 10 ay sonrasına gün vermek durumunda kalıyor. Zwartbles koyunların kuzuları çabuk kesime geldiği ve 23 doğum oranı sebebiyle talep görüyor.

Türkiye'ye Zwartbles koyununu 2020'nin Şubat ayında getirdiğini ifade eden Mustafa Aydın, "Bu koyunların 2,3 doğum oranı var hem et hem de süt için oldukça verimli 250 gün laktasyon süreci var kuzuları 90 ila 105 günde 45 kilo canlı ağırlığa ulaşabiliyor. Bu koyunları damızlık olarak besliyoruz. Kuzularının satışını yapmaktayız. Bu yıl 10'uncu aya kadar taleplerimiz doldu. Kuzu sipariş verenlere 10'uncu aydan sonraya gün veriyoruz" dedi.

