Çorba çeşmeleri glütensiz aktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite kampüslerindeki çorba çeşmelerinden '9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalığı Günü' sebebiyle glütensiz çorba aktı. Her gün bir öğünlerini çorba çeşmelerinden ücretsiz karşılayan üniversiteliler, glütensiz çorba ve glütensiz ekmekle çölyak hastalarının yaşadığı sıkıntıyı bir nebze de olsa hissetmiş oldu.

Engelliler başta olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı gruplarına yönelik ayrıcalıklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında glütensiz gıda desteğinde bulunduğu çölyak hastaları için farkındalık oluşturacak yeni bir etkinlik düzenledi. Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi kampüslerinde bulunan ve her gün 2 bine yakın öğrencinin bir öğününü ücretsiz karşılama imkanı elde ettiği çorba çeşmelerinde, 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalığı Günü sebebiyle glütensiz çorba ikramı yapıldı. Glütensiz çorba ve glütensiz ekmekle öğünlerini geçiren üniversiteliler, bu sayede çölyak hastalarının yaşadığı sıkıntıyı da görmüş oldu.

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