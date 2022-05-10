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Gazinocu cinayetinin tutuklu sanıkları yeniden hakim karşısında

DHA

Gazinocu cinayetinin tutuklu sanıkları yeniden hakim karşısında


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir´in (55) iş yerinin önünde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin, Azerbaycan uyruklu Hasan Muzafarov (23) ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen İbrahim Yıldırım´ın (32) müebbet hapis cezası aldığı dava, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi´nin (BAM) bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı. Tutuklu sanıkların tahliye talepleri mahkemece reddedildi.
Olay, Ekim 2019´da Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynel Demir, sahibi olduğu gece kulübüne girerken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Zeynel Demir, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden Hasan Muzafarov ve İbrahim Yıldırım tutuklandı, Bilal A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada, mahkeme heyeti toplanan deliller sonucunda azmettirici olduğu gerekçesiyle İbrahim Yıldırım ile olayı gerçekleştiren Hasan Muzafarov´a `kasten adam öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme iki tutuklu sanığın cezasını 'iyi hal' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çevirdi. Başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan diğer sanık Bilal A. ise hakkında yeterli delil bulunamadığından beraat etti.
Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya temyiz için Bölge Adliye Mahkemesi´ne (BAM) gönderildi. Mahkeme, tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Bozma ilamının ardından Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Hasan Muzafarov, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanık İbrahim Yıldırım ile tutuksuz sanık Bilal A. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. 
BERAAT VE TAHLİYE İSTEDİ
Sanıklardan saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen İbrahim Yıldırım, olaydan haberi olmadığını öne sürerek, "Olay günü araba alacaktım. Araba konusunda yardımcı olması için saat 16.00 sıralarında Bilal A. ile görüştüm. Setbaşı´ndan Bilal´i aldığımda yanında Hasan vardı. Hasan ile fazla görüşmem yoktu. Hasan, Elmasbahçeler Mahallesi'ne geldiğimizde arabadan indi. Bilal'i de benzinlikte bıraktım. Daha sonra saat 19.00 sıralarında yeniden arabayı olay yerine yakın yerde bulunan derneğe bırakmaya gittim. Polisin sokağı çevirdiğini gördüm. Zeynel Demir´in öldüğünü öğrendim. Saat 22.00 sıralarında polis beni aradı. Polisin gösterdiği fotoğraf Hasan'a aitti. Hasan'ı çağırdım, polis yakaladı. Olayla ilgim yok. Hasan ile bu işi yapması konusunda görüşme yapmadım" yönündeki eski savunmasını tekrarladı. 
Eski ifadesini tekrarlayan Hasan Muzafarov ise "İbrahim Yıldırım´ı dört yıldır tanırım. Ağabey-kardeş gibiyiz. Setbaşı´nda bekar evinde yaşıyorum. Olay günü, İbrahim mi beni aradı, ben mi onu aradım bilmiyorum. Arabasıyla gelip, beni aldı. Arabada kimse yoktu. Dolaşırken Bilal´i görüp, arabaya aldık. Beni terminale götürmelerini istedim. Malatya´ya gidecektim. Bilal arabadan indi. İbrahim bana, Zeynel Demir ile husumetli olduğunu söyledi. Bende silah olduğunu biliyordu. 'Zeynel´i bacağından yarala' dedi. Olayın meydana geldiği yerin üst sokağında indim. Zeynel Demir, mekanın önünde duruyordu. Yanına doğru yürüdüm ve silahı çıkarıp, yere doğru 4 el ateş ettim. Yere düştüğünü görünce, kaçtım. Haberlerde belinden vurulduğunu duydum. Öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi. 
Başka bir mahkemede devam eden davada ortaya çıkan bazı tape kayıtlarının da olayla ilgisinin olmadığının anlaşıldığını dile getiren Yıldırım ile suçsuz olduğunu belirten Muzafarov, beraatini ve tahliyesini istedi. Bilal A. da olayla ilgisinin bulunmadığını söyleyerek, beraatini talep etti.
TANIKLAR DİNLENECEK
Hasan Muzafarov ve İbrahim Yıldırım´ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, BAM´ın bozma ilamında belirtilen tanıkların dinlenmesine yönelik bozma kararına uyarak  duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-05-10 18:24:22

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