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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

60. Uluslararası Bursa Festivali başlıyor

İHA

60. Uluslararası Bursa Festivali başlıyor

Bursa 60. Uluslararası Bursa Festivali 12 Haziran’da başlayıp, 7 Temmuz’da sona erecek. Biletler 50 ila 200 lira arasında satışa çıkacak.
1962 yılından bu yana gerçekleştirilen ve Bursa’nın sosyal ve kültürel hayatına farklı bir boyut kazandıran Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugüne kadar, yerli ve yabancı yüzlerce sanatçının Bursa’nın kültürel hayatında, festival münasebetiyle unutulmaz izler bıraktığı ifade etti. Pandemi döneminde kısıtlı yapılan festivallerden sonra bu sene büyük bir coşku ile festivalin yapılacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Ülkemizin en uzun soluklu etkinliği olan festivalimizin bu yıl 60’ıncısı gerçekleştiriyoruz. Dünyanın ve ülkemizin en güzide sanatçıları her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursa Festivali aracılığıyla sevenleriyle buluşacak. Bursa’mızın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması münasebetiyle Bursa Festivali coşkusu daha da büyük olacak. 12 Haziran 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak” dedi.
60. Uluslararası Bursa Festivali çerçevesindeki etkinlikler hakkında bilgi veren Aktaş: “2 Haziran Pazar dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu, festivalin açılış konseri için Bursa’da olacak. Konserde kendisine Türkiye’nin ilk bölge devlet senfoni orkestrası olma özelliği taşıyan bursa bölge devlet senfoni orkestrası, Dağhan Doğu şefliğinde eşlik edecek. 14 Haziran Salı birçok yeteneği ile adından söz ettiren Nil Karaibrahimgil, sevilen şarkıları ile müzik dolu bir gece yaşatacak. 15 Haziran Barselona kentinde kurulan Barcelona Gibsy Balkan Orkestrası; Doğu Avrupa, Güney Amerika, İspanya ve Orta Doğu bölgelerindeki müzikten ilham alarak özgün bir tarz ortaya koymaktadır. 7 farklı ülkeden müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşan grup, müzik ziyafeti ile Bursa Festivali’nde olacak. 17 Haziran Türkiye’nin en iyi vokellerinden Fatih Erkoç, orkestra şefi Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband ve başarılı caz vokellerinden Selen Beytekin ile aynı sahneyi paylaştığı konserinde bizlere muhteşem bir caz akşamı yaşatacak. 18 Haziran, müziğinde doğu ve batıyı harmanlayan Mark Eliyahu, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda adeta kamança rüzgârı estirecek. Dağıstanlı sanatçıya sahnede, alternatif müziğin son dönemlerdeki en iyi temsilcilerinden ‘Perdenin Ardındakiler’ grubu eşlik edecek. 20 Haziran, 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ‘düm tek tek’ ile ülkemizi temsil ederek, büyük bir başarıya imza atan Türk pop sanatçısı Hadise, Bursa’da hayranlarıyla buluşuyor. 22 Haziran Çarşamba, Türkiye genelinde tanınması ‘Mihriban’ türküsüyle başlayan, sayısız derlemeye imza atan, 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca devlet sanatçısı unvanı alan Musa Eroğlu, Türkiye’nin başarılı Türk halk müziği yorumcularından Sevcan Orhan’la aynı sahneyi paylaşarak Bursalılara türkülerle dolu bir gece yaşatacak. 24 Haziran, Türkiye’nin en başarılı müzisyenlerinden biri olarak adını müzik tarihimize yazdıran, usta yorumcu, söz yazarı, müzisyen, yapımcı Selami Şahin Türkiye’nin güçlü seslerinden, başarılı bir müzik kariyerine sahip Burcu Güneş ile aynı sahnede yer alacak. 25 Haziran Cumartesi, Türkçe alternatif rock sahnesinin parlayan yıldızlarından, ilk çıktıkları günden bu yana sağlam adımlarla yürüyen, kendini geliştiren, pek çok genç şarkıcıya ilham veren, özgün bir grup olan ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ sevenleriyle buluşacak. 28 Haziran Özbekistan Cumhuriyeti Taşkent ulusal opera ve bale tiyatrosu tarafından sergilenecek ve Türkiye’de ilk kez Bursa Festivali çerçevesinde izleyicisiyle buluşacak Lazgi ‘Ruhun ve aşkın dansı” gösterisi, Merinos AKKM’de Bursalı sanatseverlerle buluşacak. 29 Haziran Çarşamba, Türk pop müziğinin son dönemlerdeki başarılı isimlerinden Mehmet Erdem ile son yılların en çok dinlenen isimlerinden Simge Sağın ilk defa Bursa Festivali için bir araya geliyor. Bu özel konser de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sizlerle buluşacak. 30 Haziran Perşembe, muhteşem bir konserle Sibel Can Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşatacak” şeklinde konuştu.
Ayrıca 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmasının da 27 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Geleneksel hâle gelen yarışmamıza da 22 ülkeden 800 dansçı katılım sağlayacak. İlçelerimizde ve meydanlarımızda, birçok ülkenin halk dansları ekibini görmek mümkün olacak. Festival biletleri; 18 Mayıs gününden itibaren biletinial.com; 27 Mayıs Cuma gününden itibaren de Tayyare Kültür Merkezi ve Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek. Bilet fiyatları; 50 lira ile 200 lira arasında değişiyor. Ana sponsorumuz “Atış” olmak üzere, festivalimize destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Aktaş son olarak 7 Temmuz’dan sonraki organizasyonların Yunuseli Havaalanın’nda yapılacağını ve Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nun dönüşüme gireceğinin altını çizerek, “Bu dönüşümü yapmak zorundayız. Burayı bir sene hiç kullanamadık. Bizim en azından bu dönüşümü sağlamamız lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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