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Ağaca çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti; kaza anı kamerada

DHA

Ağaca çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti; kaza anı kamerada


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak parçalara ayrıldı. Kazada sürücüsü Astsubay Çavuş Emre Ekinci (29) hayatını kaybederken, olayı haber alarak gelen mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 
Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa´dan İnegöl'e seyir halinde olan İnegöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Çavuş Emre Ekinci yönetimindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp savrulduktan sonra yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada Astsubay Ekinci, ikiye bölünüp demir yığını haline dönüşen araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Emre Ekinci'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
MESAİ ARKADAŞLARI KAZA YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ekinci'nin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden ise polis ekiplerinden bilgi aldı.
Aslen Mersinli olduğu öğrenilen Astsubay Çavuş Emre Ekinci'nin 2 yıl önce silahlı kuvvetlere katıldığı ve ilk görev yerinin İnegöl olduğu öğrenildi. Ekinci'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)BURSA'NIN INEGOL ILCESINDE KONTROLDEN CIKAN OTOMOBIL YOL KENARINDAKI AGACA CARPTI. OTOMOBILIN PARCALARA AYRILDIGI KAZADA SURUCU ASTSUBAY CAVUC EMRE EKINCI (29) HAYATINI KAYBETTI. (FOTO: INIGOL(BURSA), DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-05-18 05:11:34

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