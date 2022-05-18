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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güçlü aile için psikolojik destek

İHA

Güçlü aile için psikolojik destek

Bursalılara uzman psikologlar marifetiyle ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM), Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde, aile içi iletişimin artırılması ve güçlü aile yapısının sağlanması amacıyla seminer düzenledi.
Sosyal ve teknolojik alanda yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm, özellikle aile yapısı içerisinde bazı olumsuzlara yol açarken; Büyükşehir Belediyesi, aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarına başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 15 21 Mayıs Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘aile’ kavramını masaya yatırdı. Bu yılın ilk 4 ayında 937 kişiye bireysel görüşme ve saha ziyaretleri ile psikolojik danışmanlık hizmeti veren BADEM’de görevli psikologlar, bu kez Soğukkuyu Mahallesi muhtarlığı bahçesinde mahalle sakinleri ile aile kavramı üzerine konuştu. Psikologlar Melis Yılmazyiğit ve Simge Şentürk, aile içi iletişimin önemi ve etkin iletişim yolları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Ailenin eğitim ve danışmanlık yoluyla güçlenip gelişmesiyle birlikte; çocukların da biyolojik ve psikolojik açıdan güçlü, sosyal anlamda zorluklarını çözebilen, zorlukla baş etme yöntemlerini hayata geçirebilen bireyler olabileceği kaydedildi.

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