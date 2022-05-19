Gülşen, Bursalı hayranlarını coşturdu

– Ünlü şarkıcı Gülşen, Bursa’da verdiği konserle hayranlarını unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Ünlü popçu Gülşen, Bursa Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Son zamanlarda sahne kıyafetiyle adından sıkça söz ettiren ünlü popçu, sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Gülşen, şarkı aralarında seyirci ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Gülşen, “Hoş geldiniz. Böyle akşamlar nedense daha da coşkulu geçiyor. Evet belki biraz üşüyebilirsiniz, biraz ıslanabilirsiniz. Hadi bakalım çok eğleneceğiz” dedi.

Bir dinleyicinin doğum günü kutlaması isteği üzerine Gülşen, “Tamam başladık doğum günlerini kutlamaya. Benim kaderim doğum günü şarkıcısı, doğum günlerini kutluyorum sahnede genelde, o yüzden pek şarkı söyleyemiyorum. Gelmişsiniz bu yağmurda buralara tabii ki kutlayacağız” diyerek Bursalılara yağmurun altında unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

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