İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, tüm sektörlerden bini aşkın firmanın katılım sağlayacağı “EXPO İNEGÖL” sanal fuarının 30 Mayıs ile 12 Haziran tarihleri arasında kapılarını tüm dünyaya açacağını belirtti.

İnegöl’ün ilk sanal fuarı olan EXPO İnegöl ’22 Fuarı çalışmaları tamamlandı. 30 Mayıs1 Haziran tarihleri arasında kapılarını tüm dünyaya açacak olan EXPO İnegöl Fuarı’nda 10 hol ve 67 salonda yer alan binden fazla firma ile bu firmalara ait 1 milyonu aşkın sayıdaki ürün tüm dünyaya sergilenecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl’ümüzde yer alan tüm sektör temsilcilerimizin dijitalleşen çağda mevcut şartlara ayak uydurabilmeleri, sektörlerinde rekabetlerini sürdürebilmeleri ve gelişimlerini sağlayabilmeleri maksadıyla harekete geçtiğimiz bu yolda “İnegöl firmaları EXPO İnegöl ile dijitalleşiyor sloganımız ile fuarımızın hazırlıklarını tamamlamış bulunuyoruz. 30 Mayıs12 Haziran tarihleri arasında açık kalacak olan fuarımızda 10 hol ve 67 salon içerisinde konumlanan şehrimizde tüm sektörlerden bini aşkın firmamız,1 milyonu aşkın adetteki ürünlerini sergileyecekler. Bunun yanı sıra fuarımızda uluslararası düzeyde B2B ve B2C görüşmeleri de gerçekleştirilebilecek olup bu sayede katılımcılarımızın ve dolayısıyla şehrimizin ticari hacminin gelişimini de desteklemiş olacağız. Bölgemizin en geniş sanal fuar ve eihracat projesi olan EXPO İnegöl Sanal Fuarı ile firmalarımızın yurtiçi ve yurtdışı pazarlara erişimlerini, dijitalleşmelerini önemsiyor ve destekliyoruz. Fuarımızı gezmek isteyen herkes 30 Mayıs12 Haziran tarihleri arasında https://expoinegol.globalpiyasa.com/ internet adresinden kolay bir şekilde erişim sağlayarak firmalarımızın ürünlerini görebilir ve ticari işbirlikleri sağlayabilirler. Fuarımızın sektörlerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, katılım sağlayan tüm firmalarımıza bereketli kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.