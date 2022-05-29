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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kentsel dönüşümde Yıldırım'a başarı ödülü

İHA

Kentsel dönüşümde Yıldırım'a başarı ödülü

Yıldırım Belediyesi, İstanbul’da yapılan 7'nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde, ‘En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye Ödülü’ dalında, ‘Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’ ile başarı ödülüne layık görüldü. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlana Mahallesi ile başlayan dönüşüm çalışmalarının ilçenin dört bir yanında devam ettiğini belirtti.
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından düzenlenen 7'nci Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi, bu yıl ‘Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler’ ana temasıyla gerçekleştirildi. İstanbul’da gerçekleştirilen kongrede, riskli binaların dönüşümü ve akıllı şehirler her yönüyle ele alındı. İnşaat sektörünün ve belediyelerin önde gelen temsilcileri ve başkanlarının kentsel dönüşüm konusunu 4 ayrı oturumda masaya yatırdığı kongrede yer alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Yerel Yönetimler Açısından Çevresel Sürdürülebilirlik ve Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Süreci’ konu başlığı ile Yıldırım’da gerçekleştirilen dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kongre çerçevesinde, bu yıl üçüncü kez ‘Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik’ ödüllerini almaya hak kazanan belediyeler, 2 ay süren yoğun değerlendirme çalışmaları sonucu ilan edildi. Ödül töreninde, Yıldırım Belediyesi ‘En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye Ödülü’ dalında, ‘Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’ ile başarı ödülü aldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ödül Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen tarafından takdim edildi.
2022’yi Tapu ve Dönüşüm Yılı ilan ettiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, özel sektör, özel sektörkamu yatırım ortaklığı ile veya kamu destekli özel sektör yöntemleriyle gerçekleştirilen dönüşüm hamlesinde temel önceliklerinin ‘gönüllülük’ olduğunu vurgulayarak, “Yıllardır devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarından istenilen sonuçların alınamamasının merkezinde imar ve planlama ile ilgili problemler yer alıyor. Bu sorunlar çözüme kavuşturulunca kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel de kendiliğinden ortadan kalkmış olacak. Biz bir taraftan bunun için çalışırken diğer taraftan da vatandaşlarımızın rızasını alacak, onları mutlu edecek dönüşüm projeleri hazırlıyoruz. Bu çerçevede 2022’de 30 bin üzerinde hak sahibine tapu dağıtımı yapacağız” dedi. Yıldırım’da 3 bin 100 hektarlık planlanabilir alan olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 20192022 döneminde 184 hektarlık alanda planlama çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek, “Tapu yılı ilan ettiğimiz 2022 yılında 651 hektarlık alandaki imar planı ve imar uygulaması çalışmalarını tamamlayarak beş yıllık yönetim dönemimiz içerisinde planlanabilir alanda yüzde 27 oranında tapu yenilemesi yaparak hak sahiplerine imar parseli tapularını teslim etmiş olacağız” diye konuştu.
Yıldırım’da en büyük sorunun plansız kentleşme olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz 7’nci ve 8’inci Etap olmak üzere toplam iki etaptan oluşuyor. Bu iki etaptaki depreme dayanıksız, sağlıksız ve güvensiz 900 konutu yıkarak bunların yerine depreme dayanıklı, modern, güvenli, sosyal yaşam alanları da olan bin 244 konut inşa edeceğiz. Projede rezerv alan kullanmayacağız, tamamen yıkılan binaların yerine yenilerini yapacağız. 7. Etap’ta, yıktığımız 301 konutun yerine 644 konut ve 177 dükkân yapacağız. 8. Etap’ta ise 599 konutu yıkıp 600 konut inşa edeceğiz. Mevlana Mahallesi 7’nci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, kamu ile vatandaşın bir araya gelerek çözümcül bir yol haritası çizebileceğinin en somut örneği olarak karşımızda yer almaktadır. Mevlana Mahallesi’nde yürüttüğümüz bu Kentsel Dönüşüm Projemiz ilçe genelinde Kentsel Dönüşüme bakış açısını değiştirmiş, ilçemizin diğer mahallelerinden de yoğun bir taleple dönüşüm talepleri gelmeye başlamıştır. Bu proje, Yıldırım'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına model olmakla birlikte bölgenin değerini artıracak ve domino taşı etkisiyle kentsel dönüşümü tetikleyecek” ifadelerini kullandı.
İlçenin dönüşümünde model olacak Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 7’nci etapta çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz, “Mevlana’da ortaya doğru bir model koyduk. Şehir silüetini bozmayan, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği, sağlıklı, güvenli yapılar ortaya çıkarıyoruz. Tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen projemizde tek bir kamulaştırma yapmadık. Hak sahibi vatandaşlarımızla görüştük, kavuşacakları yeni yaşamı anlattık. Onların sıkıntılarını dinledik, çözüm ürettik. Vatandaşlarımıza maddi kolaylık sağlamak adına borçlarını 10 yıla kadar vadelendirdik. Vatandaşlarımızın taşınma işlerine yardımcı olup, kira desteği de sağladık. Netice itibariyle 7’nci Etap’ta yüzde 100 oranında uzlaşma sağladık. Herkesin mutlu ve memnun olduğu bir anlaşma çıktı ortaya. Projemiz tamamlandığında Mevlana’da yeni bir yaşam başlayacak. Yıldırım Belediyesi olarak büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” dedi.

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