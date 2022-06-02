DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Yüksek enerji maliyetlerine karşı yenilenebilir enerji desteklenmeli”

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, giderek yükselen enerji maliyetlerinin düşürülmesinin ve üretimin sürdürülebilirliğinin yenilenebilir enerji yatırımlarına bağlı olduğunu söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), üyelerini yenilenebilir enerji yatırımları hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Sanayi Tesisleri İçin Güneş Enerji Santrali Uygulamaları ve Finansmanı başlıklı panelde konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sürdürülebilir üretim için yenilenebilir enerjiye odaklanan yatırımcıların önünün açılması gerektiğini dile getirdi.

‘Uzun termin süresi sanayicimizi zorluyor’

DOSAB’da faaliyet gösteren sanayicileri güneş enerji santralleri (GES) uygulamaları ve yatırım seçenekleri hakkında bilgilendirmek için DOSABSİAD Konferans Salonu’nda Sanayi Tesisleri İçin Güneş Enerji Santrali Uygulamaları ve Finansmanı Paneli gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşen panelde konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “1 Haziran itibariyle sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektrikte yüzde 25, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrikte yüzde 15 artışın yanı sıra sanayide doğalgaz tarifesinde yapılan yüzde 10 artış, maliyetleri daha da yüksek bir noktaya taşımıştır. Diğer taraftan ihracat yapan sanayicilerimiz için şart koşulan karbon emisyonlarını düşürme taahhütleri, güneş enerji santrali kurulumlarını ülkemizde ciddi oranda artırmıştır. Ne var ki ülkemizde yapılan güneş paneli üretimine artan talebe uzun termin süreleri ile cevap verilebilmektedir. Uzun termin süreleri, yatırım yapmayı bekleyen sanayicilerimizi zorlamaktadır. İhracatta artan ivmenin devam etmesi ekonomimiz için çok önemlidir. Sanayicilerimizin karbon emisyonu düşürme taahhütlerini zamanında yerine getirebilmeleri ve artan elektrik maliyetlerini kontrol altına almaları için yerli üretimin cevap veremediği pazar talebinin karşılanması için çözüm üretilmedir” dedi.

‘Yerli üretimde kapasite artırılmalı’

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında tüm işletmelerin yenilenebilir enerjiyi gündemlerinin ilk sırasına almaları gerektiğini de vurgulayan Nilüfer Çevikel, “İhracat odaklı büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi için DOSABSİAD olarak yeşil dönüşümde öncü olma vizyonu doğrultusunda bilgilendirme toplantılarımızı sürdüreceğiz. Doğa dostu üretim için sanayicimizi teşvik ediyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde, oyundan geri kalmamak için süratle dönüşümü tamamlamalıyız. Devletimiz sanayiciye yenilenebilir enerji yatırımları noktasında daha fazla destek sağlamalı ve OSB’lerde enerji sistemlerini de gözeten bütünleşik yapılar üretilmelidir. Tüketime yönelik kurulan 240 kW ve üzeri güneş enerji santralleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4. Bölge teşviki kapsamına alınmıştır. Bu teşvikten faydalanmak için yerli panel ve yerli taşıyıcı konstrüksiyon kullanmak zorunluluğu bulunmaktadır. Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının yanı sıra Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) kuracaklara da süreçleri hızlandıracak destek ve teşvikler sağlanmalıdır. Talebe cevap verecek arz bulunmamakta. Zam nedeniyle panel fiyatlarının arttığını da gözlemlemekteyiz. Yerli üretimde kapasite artırımına gidilmeli ya da ithalat kısıtlaması kaldırılmalıdır. Ekonomi parametrelerinin özellikle iş dünyasını ve üreticimizi zorladığı bir dönemde, DOSABSİAD olarak sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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