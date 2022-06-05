Uzmanlar organ naklinin artması için bir araya geldi

Bursa Acıbadem Hastanesi, organ naklinin arttırılması hedefiyle ‘2. organ nakli günleri’ sempozyumu gerçekleştirdi.

Bursa’ya farklı illerden gelen doktorların katıldığı sempozyumda, karaciğer ve böbrek nakli sayısının artması için konular ele alındı. Organ bağışı konusunda 20182019 yıllarında Avrupa’da lider konumda olan Bursa, pandemi dönemi sebebiyle düşüş yaşadı. Bursa’yı tekrar eski konumuna çıkarmak için sağlık çalışanları, akademisyenler ve bilim adamları fikir alışverişinde bulundu.

Acıbadem Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, "Acıbadem Hastanesi olarak, organ nakli kliniğini 10 yıl önce kurduk. Bu 10 yılda beş kez cerrahili toplantı gerçekleştirdik. Bu hafta da ikincisini düzenlediğimiz sempozyumla sağlık çalışanlarını bir araya getirdik. Bu tür toplantılar bilgi paylaşımını arttırmanın yanı sıra, aynı işi yapan sağlıkçıların dostluklarını pekiştirmeye yarıyor. Yaklaşık 6 panelden oluşan sempozyumun 4 paneli karaciğer, 2 panelinde ise böbrek konularını ele alınacak” diye konuştu.

Doktorların, bilim insanlarının ve akademisyenlerin iştirak sağladığı sempozyum 2 gün sürdü.

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